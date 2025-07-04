عاجل: بالأسماء.. إصابة 16 شخصًا في انقلاب ميكروباص بأسيوط

عدن - ياسمين عبد العظيم - أُصيب 16 شخصًا، بينهم أطفال، صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ديروط – الفرافرة الصحراوي الغربي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أثناء توجهها من محافظة أسيوط إلى محافظة الوادي الجديد، ما أسفر عن إصابة 16 شخصًا.

أسماء المصابين:

حسن ف. ح – 52 سنة فرح ع. ال. ي – 72 سنة عماد ص. ع – 9 سنوات أحمد ع. ص – 10 سنوات محمد ع. ص – 10 سنوات هدى س. أ – 30 سنة محمد أ. ج – 15 سنة عمر م. أ – 15 سنة ممدوح س. ح – 52 سنة محمود س. ح – 47 سنة محمود ن. ع – 25 سنة إبراهيم ي. ح – 24 سنة محمود ص. ال – 24 سنة أحمد س. ع – 24 سنة محمد ش. ع – 58 سنة مصطفى أ. ج – 21 سنة

تم تحرير محضر بالحادث وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفاة طفل وإصابة والده في تصادم دراجة نارية وميكروباص بمنقباد

في حادث منفصل مساء الأحد، توفي طفل وأُصيب والده إثر تصادم بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص في قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

تفاصيل الحادث

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا بوقوع تصادم أمام كوبري تاج الدين بقرية منقباد، وأسفر الحادث عن وفاة الطفل محمد صلاح وإصابة والده.

تم نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، وإيداع جثمان الطفل في مشرحة المستشفى. وأُخطر النيابة العامة للتحقيق.