عاجل: أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. تراجع ملحوظ

شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. تراجع ملحوظ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تراجعت أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 4 يوليو/تموز 2025، بشكل ملحوظ، رغم تماسك المعدن النفيس بالبورصة العالمية.

استقر سعر الذهب عالميا، لكنه يتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من تمرير مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم الضغوط الناتجة عن بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي حدت من مكاسب المعدن الثمين.

سعر الذهب العالمي

وبحلول الساعة 04:29 بتوقيت أبوظبي، جرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 3328.36 دولارًا للأوقية (الأونصة)، دون تغيير يُذكر عن الجلسة السابقة. وبلغت مكاسب الذهب حتى الآن هذا الأسبوع نحو 1.7%.

في المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3337.90 دولارًا.

وأقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أمس الخميس، حزمة تشريعية ضخمة تتعلق بخفض الضرائب والإنفاق الحكومي، في خطوة تمهد لتنفيذ البرنامج المحلي للرئيس ترامب. ويتضمن التشريع أيضًا خفضًا حادًا في مزايا التأمين الصحي لملايين الأمريكيين، ما أثار مخاوف بشأن الاستقرار المالي.

وفي ذات السياق، أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية أن الاقتصاد أضاف 147 ألف وظيفة في يونيو، متجاوزًا التوقعات، بينما تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، ما يعزز توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المدى القريب.

ويعد الذهب، الذي لا يدر عائدًا، أكثر جاذبية في بيئة أسعار فائدة منخفضة، لكن بيانات التوظيف القوية تقلص من احتمالات هذا السيناريو.

من جانبه، أعلن ترامب أن إدارته ستبدأ اليوم الجمعة بإرسال خطابات إلى عدة دول تحدد معدلات الرسوم الجمركية التي ستفرض على وارداتها، في خطوة تشير إلى تحول عن سياسة التفاوض الثنائي على الاتفاقات التجارية.

التصعيد المحتمل في التوترات التجارية قد ينعش الطلب على الذهب كملاذ آمن في حال استمرار الغموض الاقتصادي.

على الصعيد الجيوسياسي، لم تُحرز مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي تقدم ملموس في ما يخص الأزمة الأوكرانية، فيما أكد الكرملين أن موسكو ستواصل العمل على معالجة “الأسباب الجذرية” للصراع، ما يُبقي حالة عدم الاستقرار قائمة.

المعادن النفيسة الأخرى

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 36.73 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1378.30 دولارًا، صعد البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1137.94 دولارًا.

وتتجه جميع المعادن الثلاثة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، بدعم من الطلب على الأصول البديلة وسط التوترات السياسية والمالية.

أسعار الذهب في الأردن اليوم

يعد الذهب أحد أكثر المعادن شعبية في دولة الأردن حيث يستخدم بشكل واسع في صناعة المجوهرات.

وتتنوع أنواع قيراط الذهب، ويعتبر عيار 24 الأكثر شيوعًا، حيث يحتوي على 91.6% من الذهب الخالص ما يجعله خيارًا مفضلاً للجمهور بفضل توازنه بين المتانة والجمال، وإليك أسعار الذهب في الأردن اليوم وفقًا لموقع”gold-price”.

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 24

بلغ سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 24 نحو 76.300 دينار أردني (107.47 دولار).

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 22

بلغ سعر غرام الذهب اليوم في الأردن عيار 22 نحو 69.900 دينار أردني (98.52 دولار).

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21

وبلغ سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21 نحو 66.800 دينار أردني (94.04 دولار).

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 18

وبلغ سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 18 نحو 57.200 دينار أردني (80.60 دولار).

سعر أوقية الذهب في الأردن اليوم

سجل سعر أوقية الذهب في الأردن اليوم نحو 2373.300 دينار أردني (3342.73 دولار).

سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن نحو 534.100 دينار أردني (752.30 دولار).

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