عاجل: طحنون بن زايد بـ «وشاح الهلال».. احتفاء سعودي بعلاقات الأخوة والمروءة

شكرا لاهتمامكم بخبر طحنون بن زايد بـ «وشاح الهلال».. احتفاء سعودي بعلاقات الأخوة والمروءة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفاء سعودي رسمي وشعبي واسع بزيارة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وهو يرتدي “وشاح الهلال”.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بقصر السلام في جدة، مساء الخميس، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه.

وخلال اللقاء، ظهر الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مرتديا الوشاح الأزرق لنادي الهلال السعودي، احتفاءً بتأهلهم إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا، بعد الفوز 4-3 على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وسيلتقي ممثل العرب وآسيا الوحيد الآن في كأس العالم للأندية في ربع النهائي اليوم الجمعة مع فلومينينسي البرازيلي.

وتصدرت صورة لقاء ولي العهد السعودي والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وهو يرتدي وشاح نادي الهلال حسابات المغردين السعوديين في موقع التواصل “إكس” في المملكة، وسط احتفاء واسع باللفتة الأخوية للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

إشادة كبيرة

واعتبر المغردون ومن بينهم مسؤولون وأمراء وشعراء ورياضيون ورجال أعمال وإعلاميون تلك اللفتة المهمة رسالة تجسد العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية، وتحمل الكثير من القيم والمبادئ الراقية سواء على صعيد الرياضة أو السياسة أو العلاقات الثنائية بين الدولتين أو الدول الخليجية بشكل عام، ولا سيما أن نادي مانشستر سيتي يملكه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

من أبرز من تفاعل مع تلك اللفتة ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي غرد مرحبا بضيف السعودية ولفتته الأخوية، قائلا:”حيا الله الشيخ طحنون بن زايد ونورت الدار … الأزرق لايق (لائق) عليك الله يحفظك “.

وأضاف :”ويلومونا في حب عيال زايد … أبوسعيد من الرجال النادرة ذات الاطلاع الواسع التي تفرض احترامها وتقديرها ومحبتها”.

بدوره، نشر رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال صورة اللقاء، معلقا على ظهور الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بـ”وشاح الهلال” خلال لقائه بولي العهد السعودي.

وغرد قائلا “حضور ممثل الوطن: الهلال السعودي البطل عند أخي ولي العهد”.

وأردف :” دمت أخي الشيخ طحنون”.

وأضاف”بصراحة أول من قام بتهنئتي بفوز الهلال هو أخي وصديقي خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي”.

قيم سامية

الكاتب والشاعر السعودي متعب النصار، قدم قراءة معمقة بكلمات مختصرة في تلك اللفتة، قائلا :”في مشهد يختصر المعنى الحقيقي للزعامة والمروءة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان شقيق الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك نادي مانشستر سيتي يحلّ ضيفًا على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وهو يرتدي شعار الهلال”.

وأضاف :”هكذا يتصرف الكبار : لا تعصب، لا ضغينة، فقط تقديرًا لمكانة “الزعيم” بين الزعماء”.

وتابع :”وللجماهير المتعصبة : تعلّموا من بيوت المجد كيف يكون الرقيّ في الميول والمواقف “.

المحلل السياسي سامي المرشد، علق بدوره على الصورة، مبرزا ما تعبر عنه من علاقات المحبة بين البلدين، قائلا: “الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان يصل جدة في زيارة للمملكة واضعاً شعار نادي الهلال السعودي. حبنا لعيال زايد وشعب الإمارات وحبهم وشعبهم الكريم لنا حقيقي وطبيعي وراسخ. الله يديم على الإمارات وقيادتها وشعبها الأمن والأمان واستمرار العز والرخاء والتقدم”.

بدوره، نشر الإعلامي السعودي خلف ملفي تدوينة قال فيها: “رسالة عظيمة من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وهو يتوشح شال الهلال المتألق عالميا باسم الكرة العربية والخليجية والآسيوية، تتويجا لدعم القيادة الحكيمة والاهتمام المباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وأضاف :” هنا تكمن أهمية وقيمة ومسؤولية (تمثيل الوطن) في أقوى وأهم محفل عالمي”.

السعودي إماراتي

الشاعرة نور العتيبي، اعتبرت بدورها اللقاء واللفتة الإماراتية، تعزز التضامن الخليجي، وغردت مختفية :”يا زين اللحمة الخليجية تثلج الصدر، نعم الإماراتي سعودي”.

بدوره، نشر حساب يحمل اسم “KSA” تدوينة أبرز فيها عمق علاقات البلدين، قائلا :”سبق وقالها نجم نجوم الشعر الأمير خالد الفيصل السعودي إماراتي والإمارتي سعودي”.

وتابع :”الله يديم المحبة والأمن والأمان والرخاء في ظل الله ثم ظل قيادتي البلدين”

نادي الهلال يحتفي

أيضا، تفاعل نادي الهلال السعودي مع زيارة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

ونشر النادي على حسابه في موقع “إكس” صورة للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وهو يرتدي وشاح نادي الهلال السعودي، معلقاً على الصورة: “المجد سعودي.. والفخر خليجي”.

بدوره، تفاعل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل على الصورة، قائلاً: “وشاح أزرق ازداد فخراً بحضرة مُلهمنا وأشقائنا”.

مباحثات مهمة

واستقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة مساء الخميس الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني.

جرى خلال اللقاء، بحث تعزيز الشراكة الثنائية في المجالات الحيوية والاستراتيجية، لما لذلك من أثر إيجابي على تقدم وازدهار المنطقة.

وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: “يأتي هذا اللقاء في إطار التشاور المستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا التي تتعلق بأمن واستقرار المنطقة، والتنسيق بخصوص التطورات الراهنة التي يشهدها الإقليم”.

وأضاف: “أن دولة الإمارات مؤمنة تماماً بأهمية العمل العربي المشترك على الصعيدين الثنائي والجماعي، وضرورة التواصل الدائم لمواجهة التحديات الحالية وضمان مستقبل المنطقة وتنميتها المستدامة”.

علاقات تاريخية

تأتي زيارة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بعد نحو أسبوع من مباحثات هاتفية بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية.

وتعد زيارة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خطوة مهمة نحو تعزيز العمل المشترك ودفع علاقات التعاون نحو مزيد من التنسيق حيال مختلف القضايا التي تشهدها المنطقة في وقت يشهد تحديات إقليمية ودولية متصاعدة.

لا تتوقف الزيارات المتبادلة لوفود ومسؤولين ورجال أعمال من البلدين لتعزيز التعاون، الذي شهد نقلة نوعية بعد تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي عام 2016.

وتعد العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات والمملكة، نموذجا فريدا، بالنظر إلى عمقها وتكامليتها، وما تتضمنه من تاريخ حافل بالتعاون على مختلف الأصعدة التي شملت المجالات كافة.

وانطلاقًا من الرؤى الصائبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، تشهد العلاقات بين الدولتين الشقيقتين تطوراً هائلاً وتقدماً كبيراً في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية استناداً إلى أسس تاريخية صلبة تعززها روابط المصير المشترك وتحكمها وحدة الرؤى والأهداف.

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