عاجل: حالة تشاؤم واجتماع حاسم.. شكوك حول صفقة برشلونة ونيكو ويليامز

شكرا لاهتمامكم بخبر حالة تشاؤم واجتماع حاسم.. شكوك حول صفقة برشلونة ونيكو ويليامز والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ظهرت تطورات جديدة حول الصفقة التي يسعى برشلونة لإتمامها هذا الصيف بالتعاقد مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع نيكو ويليامز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده مع النادي الباسكي، والبالغ 62 مليون يورو.

ومع ذلك، كشفت صحيفة “ماركا” المدريدية أن برشلونة لا يزال لم يجد حلولًا لجميع المشاكل التي تطرحها هذه العملية، وخاصةً النقطة الأساسية المرتبطة بالضمانات التي طلبها اللاعب من النادي الكتالوني بخصوص تسجيله في الموسم المقبل.

وأضافت أن برشلونة أبلغ وكيل اللاعب أنهم واثقون من قدرتهم على تسجيل نيكو، ومع ذلك، فإن الواقع اليوم هو أن برشلونة لا يخضع لقاعدة 1:1، كما صرّح خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، علنًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث لا يزال يفتقر إلى اللعب النظيف.

علاوة على ذلك، أوضحت “ماركا” أن برشلونة يحتاج إلى توفير أكثر من 60 مليونًا نقدًا لدفع الشرط الجزائي، لأنه، كما فعل إسبانيول في حالة الحارس خوان غارسيا، لن يُسهّل أتلتيك بلباو عملية التعاقد مع لاعبه.

ولفتت “ماركا” في ختام تقريرها إلى أن برشلونة لم يعد متفائلا في صفقة نيكو ويليامز كما كان قبل أيام قليلة، ويعتقد البعض داخل النادي أن الصفقة لن تتم.

وعلى الجانب الآخر، منحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية مشجعي برشلونة بصيصا من الأمل، حيث كشفت أن أولوية نيكو ويليامز لا تزال اللعب مع البارسا.

وكشفت الصحيفة أن نيكو ويليامز سيجتمع مع عائلته ووكيل أعماله لاتخاذ قرار حاسم بشأن انتقاله إلى برشلونة.

وأشارت إلى أنه يتعين على اللاعب أن يمنح نادي برشلونة جوابًا بالموافقة أو الرفض، دون وجود شرط تسجيله (بحال تعذّر النادي عن تسجيله يصبح لاعبا حرا)، ثم إبلاغ إدارة النادي الكتالوني.

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