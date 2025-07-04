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عاجل: تياغو نيفيز يتوقع نتيجة مباراة الهلال وفلومينينسي

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – توقع النجم البرازيلي السابق، تياغو نيفيز، فوز الهلال على فلومينينسي بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، مشيدًا بقوة الزعيم وعراقة لاعبيه.

وحول المقارنة بين المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي ماركوس ليوناردو، قال نيفيز:

“أعرف أن حمدالله مهاجم جيد ورائع، لكن لا أعتقد أنه يناسب طريقة لعب سيموني إنزاغي التي تعتمد على الضغط العالي، وهو ما يُجيده ليوناردو بشكل أفضل.

“أختار ماركوس ليوناردو لفريق سيموني إنزاغي، لأنه يتماشى أكثر مع أسلوب المدرب الإيطالي”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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