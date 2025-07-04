عاجل: “الصحة” تغلق 112 منشأة خاصة بعلاج الإدمان في 5 محافظات

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 112 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، في محافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، والإسماعيلية)، بعد رصد العديد من المخالفات في تلك المنشآت، والتي تخل بسلامة وأمان المرضى.

علاج الإدمان

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والمجلس القومي للصحة النفسية، والإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، للمرور على عدد من المراكز الخاصة التي تروج لأنشطتها على صفحات التواصل الاجتماعي وتمارس نشاط علاج الإدمان بدون وجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، الدكتور أحمد النحاس، إلى ضبط العديد من المخالفات في هذه المنشآت، والتي تنوّعت بين عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة، وتشغيل عمالة غير مؤهلة، وحيازة مواد مخدرة، وعدم تطبيق اشتراطات الأمان.

كما تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية غير المرخصة، بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مؤكداً غلق وتشميع تلك المنشآت، وإحالة كافة المخالفات إلى جهات التحقيق.

معايير الترخيص

وأكد “النحاس” حرص الوزارة على إحكام الرقابة للتأكد من استيفاء المنشآت الخاصة للاشتراطات الصحية المطلوبة، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير الترخيص، والتأكد من الأمان والنظافة.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة، حرصاً على صحة وسلامة المرضى.

طرق تقديم الشكاوى

ونوه إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع المجلس القومي للصحة النفسية للتأكد من ترخيص المنشآت أو لتقديم الشكاوى والاستفسارات، من خلال الخط الساخن 01207474740، سواء عن طريق الاتصال المباشر أو إرسال رسائل عبر تطبيق “واتس آب”، كما يمكنهم التواصل من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية عبر منصة «فيسبوك».