عاجل: سعر النفط يتراجع بعد تأكيد إيران التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر النفط يتراجع بعد تأكيد إيران التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد تأكيد إيران مجددًا التزامها بحظر الانتشار النووي.

وجاء ذلك وسط توقّعات بأن كبار منتجي الخام يعتزمون الاتفاق على زيادة إنتاجهم هذا الأسبوع.

سعر النفط اليوم



وبحلول الساعة 0845 بتوقيت أبوظبي، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا، بما يعادل 0.32% إلى 68.58 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا أو 0.18% إلى 66.88 دولار.

وكانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

اجتماع مع إيران



ذكر موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي أمس الخميس أن الولايات المتحدة تخطّط لعقد اجتماع مع إيران الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية، كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة “فاندا إنسايتس” لتحليل أسواق النفط: “أنباء يوم الخميس عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران وتوضيح عراقجي أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف، يُخفّفان إلى حدّ كبير من خطر اندلاع أعمال قتالية جديدة”.

جاءت تصريحات عراقجي بعد يوم من إقرار طهران قانونًا يعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

تصحيح أسعار النفط



وأضافت هاري: “لكن قد يتأخر تأجيل تصحيح الأسعار حتى يوم الاثنين، عندما تستأنف الولايات المتحدة عملها بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، وتأخذ في الاعتبار قرار أوبك+ الذي يصدر يوم الأحد، والذي من المرجّح أن يتضمّن رفعًا آخر لهدف الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس/ آب”.

وقال أربعة مندوبين من أوبك+ لـ”رويترز” إن أكبر مجموعة من منتجي النفط في العالم تعتزم إقرار زيادة تبلغ 411 ألف برميل يوميًا في الإنتاج لشهر أغسطس/ آب، مع سعيها إلى استعادة حصّتها في السوق.

في الوقت ذاته، تجددت حالة الضبابية بشأن سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية مع اقتراب نهاية فترة تعليق دامت 90 يومًا على زيادة نسب الرسوم.

خطابات جمركية



وستبدأ واشنطن إرسال خطابات إلى مختلف الدول اليوم الجمعة، تحدّد فيها معدلات الرسوم الجمركية التي ستفرضها على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، في تحوّل واضح عن تعهّدات سابقة بإبرام عشرات الاتفاقات مع كل دولة على حدة.

وأخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحفيين قبل مغادرته إلى ولاية أيوا أمس الخميس بأن الخطابات ستُرسَل إلى 10 دول في كل مرة، مع تحديد معدلات التعريفات الجمركية التي تتراوح بين 20 و30%.

وتنتهي مهلة التسعين يومًا التي حدّدها ترامب قبل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية في التاسع من الشهر الجاري، ولم يُبرم عدد من الشركاء التجاريين الكبار بعد اتفاقات تجارية، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان.

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