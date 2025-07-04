عاجل: ميسي لن يعود إلى برشلونة لسبب واضح..!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أثار الصحفي الأرجنتيني ليو باراديزو جدلاً واسعًا حول مستقبل ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن عودة النجم الأرجنتيني إلى برشلونة تبدو غير مرجحة في الوقت الحالي، رغم رغبة النادي الكتالوني.

وقال باراديزو: “ميسي قد ينضم لفريق آخر لمدة 4 أشهر فقط قبل العودة إلى الولايات المتحدة بعد كأس العالم، لكن احتمال انتقاله إلى برشلونة ضعيف لسبب واضح”.

وأوضح: “اللعب لبرشلونة يعني الالتزام بجدول مزدحم، مباريات كل أربعاء وأحد، وهذا ما لا يريده ميسي قبل البطولة، لأنه لا يريد المخاطرة بالتعرض لإصابات عضلية جديدة، خصوصًا بعد معاناته الأخيرة”.

ورجح باراديزو استمرار ميسي في الولايات المتحدة، قائلًا: “أراه قريبًا جدًا من تجديد عقده مع إنتر ميامي، هناك بعض التفاصيل المتبقية التي يجري التفاوض حولها”.