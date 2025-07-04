عاجل: مع اقتراب وداع مودريتش.. ريال مدريد يستهدف نجم باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع أحد نجوم باريس سان جيرمان لتعويض الرحيل المنتظر لأحد أعظم لاعبيه، لوكا مودريتش، بعد نهاية كأس العالم للأندية.

ووفقًا لتقرير موقع “Fichajes”، يضع ريال مدريد عينه على فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان، الذي يُعتبر الخيار المثالي لسد الفجوة الكبيرة التي سيتركها مودريتش في خط الوسط.

أداء فيتينيا مع باريس سان جيرمان أثار إعجاب الجميع، لكن التعاقد معه لن يكون سهلاً، خصوصًا أن عقده مع النادي الفرنسي يمتد حتى عام 2029، مما يجعل مفاوضات الريال مع باريس سان جيرمان صعبة ومعقدة.

ومن المتوقع أن يودع مودريتش، أحد أعظم لاعبي تاريخ النادي، ريال مدريد بعد كأس العالم للأندية، معلنًا نهاية عصر ذهبي في وسط الملعب.

يُذكر أن تشابي ألونسو يعتبر تعويض مودريتش أولوية قصوى، ويرى أن الفريق بحاجة إلى لاعب يتمتع برؤية ثاقبة، ومهارات فنية عالية، وشجاعة لتحمل المسؤولية من أول مباراة.

مدريد بلا مودريتش

يرمز رحيل مودريتش إلى خسارة ريال مدريد لآخر لاعب من الثلاثي الأسطوري في وسط الملعب إلى جانب توني كروس وكاسيميرو، الذين شكلوا القلب النابض للفريق وقادوه إلى المجد الأوروبي على مدار العقد الماضي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية، وفي حال التأهل، سيواجه الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في نصف النهائي، بينما يبقى تشيلسي أبرز المنافسين في النصف الآخر من البطولة، وربما يكون خصم ريال مدريد في النهائي.