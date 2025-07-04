عاجل: أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. انخفاض 15 جنيها

شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. انخفاض 15 جنيها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو/تموز 2025، بنحو 15 جنيها (0.30 دولار) للغرام، رغم تماسك المعدن الأصفر بالبورصة العالمية.

استقر سعر الذهب عالميا، لكنه يتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من تمرير مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم الضغوط الناتجة عن بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي حدت من مكاسب المعدن الثمين.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 24، الأكثر نقاءً، وفقًا لآخر تحديث حسب موقع “غولد ايرا”، نحو 5314 جنيهًا (107.67 دولار) للبيع، ونحو 5269 جنيهًا (106.79 دولار) للشراء.

ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 18 إلى مستوى 3986 جنيهًا (80.77 دولار) للبيع، و3951 جنيهًا (80.05 دولار) للشراء.

سعر غرام الذهب عيار 21

وصل سعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، إلى 4650 جنيهًا (94.24 دولار) للبيع، و4610 جنيهًا (93.45 دولار) للشراء.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 37640 جنيهًا (762.56 دولار) للبيع و37072 جنيهًا (751.67 دولار) للشراء.

سعر الذهب العالمي

وبحلول الساعة 04:29 بتوقيت أبوظبي، جرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 3328.36 دولارًا للأوقية (الأونصة)، دون تغيير يُذكر عن الجلسة السابقة. وبلغت مكاسب الذهب حتى الآن هذا الأسبوع نحو 1.7%.

في المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3337.90 دولارًا.

وأقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أمس الخميس، حزمة تشريعية ضخمة تتعلق بخفض الضرائب والإنفاق الحكومي، في خطوة تمهد لتنفيذ البرنامج المحلي للرئيس ترامب. ويتضمن التشريع أيضًا خفضًا حادًا في مزايا التأمين الصحي لملايين الأمريكيين، ما أثار مخاوف بشأن الاستقرار المالي.

في ذات السياق، أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية أن الاقتصاد أضاف 147 ألف وظيفة في يونيو، متجاوزًا التوقعات، بينما تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، ما يعزز توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المدى القريب.

ويُعد الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا، أكثر جاذبية في بيئة أسعار فائدة منخفضة، لكن بيانات التوظيف القوية تقلص من احتمالات هذا السيناريو.

من جانبه، أعلن ترامب أن إدارته ستبدأ اليوم الجمعة بإرسال خطابات إلى عدة دول تحدد معدلات الرسوم الجمركية التي ستفرض على وارداتها، في خطوة تشير إلى تحول عن سياسة التفاوض الثنائي على الاتفاقات التجارية.

التصعيد المحتمل في التوترات التجارية قد ينعش الطلب على الذهب كملاذ آمن في حال استمرار الغموض الاقتصادي.

على الصعيد الجيوسياسي، لم تُحرز مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي تقدم ملموس في ما يخص الأزمة الأوكرانية، فيما أكد الكرملين أن موسكو ستواصل العمل على معالجة “الأسباب الجذرية” للصراع، ما يُبقي حالة عدم الاستقرار قائمة.

المعادن النفيسة الأخرى

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 36.73 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1378.30 دولارًا، صعد البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1137.94 دولارًا.

وتتجه جميع المعادن الثلاثة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، بدعم من الطلب على الأصول البديلة وسط التوترات السياسية والمالية.

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