عاجل: ماركو أسينسيو يقترب من العودة إلى إسبانيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يأمل ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد السابق في العودة إلى الليغا ، فرغم أن نادي فنربخشة كان قد قدّم عرضًا بقيمة 15 مليون يورو شاملًا المكافآت، إلا أن تركيا لا تبدو أولوية بالنسبة للاعب في الوقت الحالي، مما يفتح الباب أمام أندية أخرى للتفاوض مع النجم الإسباني.

وبحسب صحيفة ليكيب ، فقد برز اهتمام واضح من نادي فياريال في الدوري الإسباني، إلا أن الإمكانيات المالية المحدودة للنادي قد لا تكون كافية لحسم الصفقة، وفي المقابل، أبدى نادي ميلان الإيطالي أيضًا اهتمامه بالتعاقد مع أسينسيو.

النجم الإسباني سيفاضل بين العروض المقدمة له في الفترة المقبلة وإن كان يطمح في أن ينتهي به المطاف في الليغا من جديد.