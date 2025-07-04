عاجل: من هو هداف الهلال أمام الأندية البرازيلية في المونديال؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رغم غيابه عن المواجهة المرتقبة أمام فلومينينسي بسبب الإصابة، يبقى اسم سالم الدوسري حاضرًا بقوة في ذاكرة جماهير الهلال، كونه الهداف التاريخي للفريق أمام الأندية البرازيلية في كأس العالم للأندية.

الدوسري سجل 3 أهداف في مشاركات الزعيم بالبطولة، جاءت كالآتي:

•هدف ضد فلامنغو في نسخة 2019

•هدفين في شباك الفريق ذاته عام 2022

غياب التورنيدو عن مواجهة ربع النهائي يشكل خسارة فنية، لكن تأثيره لا يزال قائمًا في قلوب عشاق الأزرق، الذين يأملون أن يُلهم حضوره المعنوي زملاءه لتحقيق إنجاز جديد.