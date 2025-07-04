عاجل: طقس حارق وموجة حارة غير مسبوقة.. ماذا يحدث في إنجلترا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تستعد إنجلترا لدرجات حرارة خانقة تصل إلى 35 درجة مئوية، حيث تكشف أحدث خرائط الطقس عن موعد اجتياح موجة الحر الشديدة للبلاد.

وبحسب جريدة “ميرور”، تحولت خرائط WXCharts إلى اللون الأحمر الناري، مما يشير إلى أن البلاد على وشك الاحتراق تحت وطأة هذا الطقس الحارق.

موجة الحر

من المتوقع أن تضرب موجة الحر القادمة إنجلترا يوم الجمعة 18 يوليو، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية.

إذا تحقق ذلك، فستكون هذه المرة الثانية التي تشهد فيها إنجلترا درجات حرارة مرتفعة تصل إلى نحو 35 درجة مئوية.

وقد سجّل مكتب الأرصاد الجوية ذروة بلغت 34.7 درجة مئوية في حديقة سانت جيمس بوسط لندن بعد ظهر يوم الثلاثاء، متجاوزًا بذلك أعلى درجة حرارة سُجّلت سابقًا في 21 يونيو، حيث سُجّلت درجة حرارة 33.2 درجة مئوية في تشارلوود.

الطقس الحار

من المتوقع أن تتأثر مقاطعة كينت بشدة بالطقس الحار، تليها لندن وساري وبورنموث وكامبريدج. وبحلول منتصف النهار، سترتفع درجات الحرارة في أجزاء من كينت إلى 33 درجة مئوية، بينما من المتوقع أن تصل في لندن إلى 31 درجة مئوية.

وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تصل درجات الحرارة في شرق إنجلترا إلى 30 درجة مئوية، وفقًا لصحيفة إكسبريس.

مع تقدم اليوم، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر، حيث يُتوقع أن تغمر موجة حر تصل إلى 35 درجة مئوية أجزاءً واسعة من جنوب شرق إنجلترا بحلول الساعة السادسة مساءً، ومن المتوقع أن تشهد لندن وساري درجات حرارة قصوى تصل إلى 33 درجة مئوية، ومن المرجح أن تصل إلى 33 درجة مئوية في شرق إنجلترا أيضًا.

درجات الحرارة

وفي أماكن أخرى، ستتجاوز درجات الحرارة في عدد من المدن الرئيسية في الجنوب الغربي، بما في ذلك بريستول وباث، 30 درجة مئوية، مع توقعات بوصولها إلى 31 درجة مئوية كحد أقصى.

ومن المتوقع أن تشهد برمنغهام وولفرهامبتون وكوفنتري طقسًا حارًا للغاية، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية، وفقًا لخرائط الطقس.