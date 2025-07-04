عاجل: الهلال يمنح ماركوس ليوناردو فرصة الثأر من فلومينينسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تترقب الجماهير مباراة نارية بين الهلال وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، لكنها تحمل طابعاً شخصياً جداً للمهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي يعود لمواجهة فريق لطالما ارتبط اسمه لديه بالخسارة.

ليوناردو لم يعرف طعم الانتصار أمام فلومينينسي في 7 مواجهات منذ أيامه مع سانتوس؛ إذ خسر أربع مرات وتعادل في ثلاث، وسجل هدفاً في تعادل مثير عام 2022.

لكن الذكرى الأشد مرارة كانت في ختام الدوري البرازيلي 2023، حين لعب فلومينينسي بجدية رغم تتويجه بلقب “كوبا ليبرتادوريس”، وأسقط سانتوس بثلاثية نظيفة أرسلت الفريق إلى الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه، وسط دموع ماركوس ومرارة الجماهير.

ورغم تلك الليلة القاسية، تغير المشهد تماماً اليوم، فماركوس، صاحب الـ22 عاماً، يعيش موسماً لامعاً في الهلال، حيث بات أحد أبرز هدافي الفريق، كما سجل 3 أهداف في 4 مباريات بالمونديال الحالي.

اليوم، يقف من جديد أمام فلومينينسي، لكن هذه المرة ليس بقميص سانتوس المتعثر، بل بشعار الهلال الطامح، وعلى ملعب “كامبينغ وورلد” في أورلاندو، قد يكون الموعد مع طيّ صفحة “العقدة القديمة”، وكتابة سطر جديد عنوانه: الرد القاسي والثأر الكروي.