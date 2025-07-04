عاجل: “الإسكان” تكثّف حملات ضبط وصلات المياه غير القانونية وتحصيل المتأخرات

عدن - ياسمين عبد العظيم - كثفت أجهزة المدن الجديدة حملاتها لضبط الوصلات غير القانونية للمياه وتحصيل المديونيات المتأخرة، ضمن خطة وزارة الإسكان لترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحفاظ على موارد الدولة.

وتابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير الحملات التي نُفّذت بالتعاون مع أجهزة الشرطة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وفرض الانضباط على شبكات المرافق، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المدن الجديدة.

حملات ضبط وصلات المياه غير القانونية بالمدن الجديدة

النوبارية الجديدة.. ضبط تلاعب بعدادات المياه

قال المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إن لجنة الخلسة والعدادات شنت حملة في منطقة الاستثمار الزراعي، أسفرت عن ضبط عدد من الوصلات المخالفة، إلى جانب حالات تلاعب في عدادات المياه.

وأوضح أنه تم تحرير محاضر فورية بحق المخالفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الشيخ زايد.. إزالة وصلات خلسة وتحصيل متأخرات

وفي مدينة الشيخ زايد، أعلنت المهندسة مروة حسين، رئيسة الجهاز، عن تنفيذ حملة استهدفت عمارات بدر الدين بالحي السادس عشر، أسفرت عن إزالة عدد من الوصلات غير القانونية، وفحص العدادات، وتحصيل مستحقات مالية متأخرة.

وأكدت أن الحملات ستتواصل لردع المخالفين، مع فرض غرامات ووقف التعامل على الوحدات المخالفة حتى يتم سداد جميع المستحقات.

بني سويف الجديدة.. 16 وصلة مخالفة بمحال تجارية

أما في مدينة بني سويف الجديدة، فقد كشف المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس الجهاز، عن تنفيذ حملة مكثفة بالتنسيق مع شرطة التعمير، أسفرت عن ضبط 16 وصلة خلسة في عدد من المحال التجارية.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتقنين الأوضاع، وتحصيل متوسطات الاستهلاك، وتركيب عدادات جديدة للمخالفين.

المنيا الجديدة.. ضبط 28 مخالفة في مواقع حيوية

وفي مدينة المنيا الجديدة، أوضح المهندس أحمد مصطفى، رئيس الجهاز، أن الحملة استهدفت عددًا من المواقع الحيوية، وأسفرت عن ضبط 17 وصلة خلسة، و6 حالات بدون عدادات، بالإضافة إلى 5 عدادات معطلة.

وأضاف أن الحملات ستستمر لتشمل مشروعات الإسكان المختلفة والمراكز التجارية داخل المدينة، بهدف فرض الانضباط الكامل على شبكات المياه.