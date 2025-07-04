عاجل: لليوم الثالث.. البحث عن 3 مفقودين في غرق الحفار البحري “أدمارين 12”

عدن - ياسمين عبد العظيم - تواصل الأجهزة المختصة وفرق الإنقاذ التابعة لشركة “جابكو” والجهات المعنية، لليوم الثالث على التوالي، عمليات تمشيط مياه خليج السويس ومنطقة جبل الزيت، بحثًا عن 3 مفقودين في حادث غرق الحفار البحري “أدمارين 12″، والذي غرق أثناء قطره إلى موقع جديد شمال البحر الأحمر.

ورغم الجهود المستمرة على مدار 72 ساعة، لم يتم العثور على ناجين حتى الآن.

تفاصيل الحادث

من جانبه، أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الحفار كان في طريقه للانتقال من موقع إلى آخر، مشيرًا إلى أن الحادث وقع خلال عملية القطر في منطقة بحرية شديدة الاتساع والتعقيد.

وأوضح المحافظ أن الغرق حدث في غضون دقائق معدودة، ما حال دون تمكن الطاقم من التعامل مع الموقف أو مغادرة الحفار في الوقت المناسب.

وأضاف أن الجهات الفنية المختصة بدأت تحقيقًا موسعًا لتحديد الأسباب الحقيقية وراء الحادث، لافتًا إلى أن لجنة فنية متخصصة باشرت عملها، بالتزامن مع استمرار جهود الإنقاذ والدعم من جميع الجهات المعنية.

الناجون يروون لحظات الرعب

خلال التحقيقات، كشف عدد من الناجين عن تفاصيل اللحظات العصيبة التي عاشوها، حيث قال أحدهم: “لم نكن نتوقع الغرق، وفجأة بدأ الحفار في الميل ثم انقلب بسرعة غير متوقعة، ووجدنا أنفسنا في المياه خلال ثوانٍ، وتمسكنا ببعضنا البعض حتى وصلت وحدات الإنقاذ التابعة لشركة جابكو وانتشلتنا من البحر”.

وأضاف آخر: “كنا في طريقنا للعمل على إحدى المنصات البحرية شمال البحر الأحمر، وكل شيء كان طبيعيًا حتى وقع الحادث فجأة”.

دفن جثامين 4 من الضحايا

وكانت نيابة البحر الأحمر قد أصدرت تصريحًا بدفن جثامين أربعة من الضحايا الذين تم انتشالهم من موقع الحادث، وهم:

عمرو محمد شوقي – محافظة الغربية

محمود محمد محمود – محافظة القاهرة

إبراهيم محمد حسن – محافظة قنا

خالد مجدي خميس – محافظة الإسكندرية

وذلك بعد الانتهاء من مناظرة الجثامين وتسليمها إلى ذويهم لدفنها.