عاجل: رسالة جديدة من فليك لليفاندوفسكي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بحسب الصحفي سيرجي دي خوان، يخطط مدرب برشلونة هانز فليك لتغيير أسلوب اللعب في الموسم المقبل، مع الاعتماد بشكل أكبر على المهاجم الوهمي.

هذا التوجه سيفتح الباب أمام داني أولمو للاستفادة من المساحات والحرية التكتيكية، بينما سيكون روبرت ليفاندوفسكي أبرز المتأثرين بما سيحدث.

فليك سيُجري محادثة مباشرة مع النجم البولندي، لإبلاغه بأن عمره وتراجع تحركاته البدنية لن يسمحا له بتقديم نفس الكثافة والحركية المطلوبة في هذا النظام الجديد.