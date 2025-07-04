عاجل: عرض سعودي رسمي لضم مهاجم أتالانتا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي فابريزيو رومانو أن نادي القادسية السعودي قدم عرضًا رسميًا إلى أتالانتا الإيطالي للتعاقد مع المهاجم الدولي، ماتيو ريتيغي.

وبحسب رومانو، فإن العرض المقدم تبلغ قيمته 40 مليون يورو، لكن أتالانتا لا يزال يطالب بمبلغ أكبر من أجل السماح برحيل مهاجمه.

في المقابل، بدأت إدارة القادسية مفاوضات مباشرة مع ممثلي اللاعب في محاولة لتسريع المفاوضات وحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن.

ويواصل نادي القادسية تحركاته القوية في سوق الانتقالات، والأنظار تتجه نحو ما إذا كان سيكسب توقيع أحد أبرز المهاجمين الإيطاليين.