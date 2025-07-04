عاجل: النفط يتراجع.. خام برنت أقل من 70 دولارا

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت أسعار النفط العالمية تباينًا خلال تداولات الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 4 يوليو 2025، حيث استقر خام غرب تكساس الوسيط، بينما انخفض خام برنت.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط مستوى 67.00 دولارًا للبرميل لعقود أغسطس، دون تغيير يُذكر، في حين سجل خام برنت تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.13% ليصل إلى 68.71 دولارًا للبرميل لعقود سبتمبر.

وحقق النفط الخام في بورصة طوكيو مكاسب ملحوظة، حيث ارتفع سعر البرميل إلى 62,800 ين ياباني لكل كيلولتر، بزيادة قدرها 1,800 ين، ما يعادل 2.95% لعقود يوليو.

أما أسعار الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك، فانخفضت بشكل طفيف بنسبة 0.21%، ليستقر سعر المليون وحدة حرارية بريطانية عند 3.40 دولارات لعقود أغسطس.

عقوبات على النفط الإيراني

صعّدت الولايات المتحدة من إجراءاتها للحد من صادرات النفط الإيرانية، معلنةً سلسلة جديدة من العقوبات التي تستهدف شركات وسفنًا متورطة في دعم تجارة الخام الإيراني، وذلك رغم مؤشرات سابقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية تخفيف العقوبات عقب الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية، أمس الخميس، عن حزمة عقوبات منفصلة تشمل شبكات يُشتبه في تورطها بنقل النفط الإيراني إلى أسواق دولية، عبر التلاعب بمنشأ الشحنات وتسجيلها باعتبارها عراقية.

وتضم القائمة شركات عدة ومالكها العراقي البريطاني سليم أحمد سعيد، الذي وُجّهت إليه اتهامات بقيادة عمليات بيع بمليارات الدولارات من النفط لصالح طهران.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن بعض عائدات هذه الشحنات صُرفت لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المُصنَّف منظمة إرهابية من قبل واشنطن.

وشدّد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، على أن بلاده ستواصل تشديد الخناق المالي على النظام الإيراني، موضحًا أن موارد هذا النظام تُستخدم في أنشطة تخريبية في المنطقة، بحسب وصفه.