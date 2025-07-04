عاجل: مبابي يفرض نفسه قائدا للمشروع الجديد في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف “خافي أمارو” مقدم برنامج “لا تريبو” على إذاعة ماركا أن النجم الفرنسي كيليان مبابي بدأ في رسم ملامح الحقبة الجديدة داخل ريال مدريد، حيث لم يأتِ فقط كلاعب، بل كقائد ومركز ثقل الفريق في مشروع تشابي ألونسو ، الصحافة الإسبانية تؤكد أن مبابي لا يهدف لكسب مكانه، بل لإثبات أحقيته بالمكانة التي طالما انتظرها النادي وضحى من أجلها.

المدرب تشابي ألونسو مطالب اليوم بتكييف أفكاره التكتيكية وتوفير بيئة تسمح لمبابي بالتألق وحصد الألقاب، في ظل تراجع تأثير رودريغو الذي لم يعد يُنظر إليه كعنصر حاسم داخل الفريق، مقارنة بتألق الشاب غونزالو وحيوية إندريك.