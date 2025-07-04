عاجل: سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 4 يوليو 2025.. ارتفاع طفيف

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 4 يوليو 2025.. ارتفاع طفيف والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا بشكل طفيف، خلال تعاملات الجمعة 4 يوليو/تموز 2025، في السوق السوداء بمختلف المدن.

أعلنت شركة بلدنا القطرية، الخميس، أن مجلس إدارتها قد وافق بالإجماع خلال اجتماعه الذي عقد أمس على المضي قدماً في تنفيذ مشروع صناعي متكامل لإنتاج الحليب ومشتقاته بالإضافة إلى العصائر في سوريا، باستثمار مالي يبلغ 250 مليون دولار.

وذكرت الشركة في بيان رسمي صادر عن البورصة القطرية، أن المجلس أقر كذلك بشكل جماعي تأسيس شركة تابعة في مصر، تختص بتقديم خدمات الدعم والمساندة للشركة الأم، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز بنيتها التحتية وتوسيع نطاق عملياتها، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

سعر الدولار في نشرة الصرف

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة للدولار الواحد.

كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12966.80 ليرة للشراء، و13096.47 ليرة للبيع.

أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 275.60 ليرة سورية للشراء، و287.36 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 9950 ليرة للشراء، و10025 ليرة للبيع.

أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 9950 ليرة للشراء، و10025 ليرة للبيع.

وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 9950 ليرة للشراء، و10025 ليرة للبيع.

وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10000 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.300 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء

تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 11698 ليرة للشراء، و11792 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء

قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 248 ليرة للشراء، و252 ليرة للبيع.

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