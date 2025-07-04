عاجل: استطلاع ” ماركا ” يشعل الجدل.. أين يصل الهلال إذا لعب في الليغا الإسبانية؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بعد الفوز المذهل للهلال على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 في المونديال، تحول الزعيم إلى محور نقاش عالمي، وبلغت أصداؤه إسبانيا.

صحيفة “ماركا” الإسبانية أطلقت استطلاعًا جماهيريًا حول سؤال مثير: أين سينهي الهلال موسمه إذا شارك في الدوري الإسباني؟

الاستطلاع شارك فيه أكثر من 11 ألف مشجع، وجاءت نتائجه على النحو التالي:

30% يرون أن الهلال سيقاتل على بطولة الدوري الأوروبي

27% وضعوه في وسط الترتيب بأمان

24% يعتقدون أنه سينافس على مقعد في دوري الأبطال

15% توقعوا صراعًا لتفادي الهبوط

4% فقط قالوا إنه سينافس على لقب الليغا

آراء من داخل المطبخ الإسباني.. عدد من المدربين والخبراء الإسبان أبدوا وجهات نظرهم حول قوة الهلال، أبرزهم:

-جوناتان سوريانو (الذي سبق له تمثيل الهلال): رأى أن الفريق قادر على التأهل للبطولات الأوروبية في الليغا إذا كان نجومه في أفضل حالاتهم، مشيدًا بتركيبته القوية.

-خوان كارلوس غاريدو (المدرب السابق للاتفاق): قال إن الهلال الأفضل في آسيا بلا منازع، لكن الليغا تتطلب عمقًا ذهنيًا وبدنيًا كبيرًا. وأكد أن الزعيم قادر على مقارعة الكبار في المباريات الفردية، لكنه قد يجد صعوبة في إنهاء الموسم بين الخمسة الأوائل.

-بابلو ماتشين (المدرب السابق للرائد والعين): أكد أن الهلال يمتلك قاعدة مالية ضخمة ومشروعًا فنيًا واضحًا بقيادة إنزاغي، لكنه تحفظ بشأن قدرته على المنافسة على اللقب، مرجحًا تواجده في المراكز العليا.

-كارلوس إيناريخوس (المدرب السابق للفئات السنية بالهلال): قال إن اللاعبين الحاليين يمتلكون جودة تؤهلهم للعب في أندية كبرى كفالنسيا وأتلتيكو، بل وربما ريال مدريد وبرشلونة في ظروف معينة.