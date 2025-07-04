عاجل: لاعب في الهلال يفاجئ إنزاغي ويخطف إعجابه منذ أول لحظة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أشاد الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب نادي الهلال، بالروح العالية التي أظهرها المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش رغم غيابه عن المشاركة مع الزعيم في كأس العالم للأندية، بسبب الإصابة.

كشف إنزاغي أن اللاعب تعرض للإصابة منذ أول حصة تدريبية للزعيم في أمريكا، مضيفًا: “كنت أعتقد أنه سيكون جاهزًا لمباراة فلومينينسي، لكن للأسف لم يتمكن من ذلك”.

ورغم غيابه، أكد المدرب الإيطالي أهمية ميتروفيتش داخل المجموعة، مشيرًا إلى أن وجوده كان مفيدًا جدًا للفريق، كما لفت نظره بشكل كبير منذ أول لحظة.

عبر إنزاغي أيضًا عن إعجابه بالشخصية القيادية للنجم الصربي، مضيفًا: “لم أكن أعرفه شخصيًا من قبل، لكن تفاجأت بإمكاناته وشخصيته المؤثرة”.