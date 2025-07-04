عاجل: سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 5 يوليو 2025.. تعميم مربك للمصارف

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 5 يوليو 2025.. تعميم مربك للمصارف والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 4 يوليو/تموز 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء.

وأثار التعميم رقم 169 الصادر مؤخرًا عن مصرف لبنان موجة من الانتقادات في الأوساط المصرفية والقانونية، وسط تساؤلات حول مدى فعاليته في حماية أموال المودعين وتحقيق المساواة فيما بينهم.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط على المصارف اللبنانية، لا سيما تلك التي تمتلك فروعًا أو ارتباطات خارجية، بعد صدور أحكام قضائية أجنبية تُلزمها بتسديد ودائع مودعين نقدًا.

ويشير مراقبون إلى أن بعض المصارف بادرت إلى تنفيذ هذه الأحكام حفاظًا على مصالحها الخارجية، ما أدى إلى تفاوت كبير في المعاملة بين المودعين؛ فبينما تمكن البعض من استرجاع ودائعهم كاملة، لا تزال أموال آخرين محتجزة من دون أفق واضح.

وفي تعليق على مضمون التعميم، رأى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، أن التعميم لا يتمتع بالقوة القانونية الكافية لوقف الدعاوى القضائية، لكنه يشكل ورقة دفاع إضافية يمكن للمصارف الاستناد إليها، خصوصًا أنه يسلط الضوء على مبدأ “العدالة” بين العملاء، رافضًا التمييز بين من يملك حكماً قضائيًا ومن لا يمتلك وسيلة للمطالبة بحقه.

وحول الخلفيات المحتملة للتعميم، أشار حمود إلى أن بعض الجهات رأت فيه محاولة غير مباشرة لتطبيق ضوابط على حركة الرساميل (كابيتال كونترول)، فيما اعتبره آخرون خطوة تستهدف الحد من تداول الشيكات أو كبح بيع “اللولارات” بسعر صرف 15 ألف ليرة. إلا أن مصرف لبنان نفى جميع هذه الفرضيات.

وشدد حمود على ضرورة إيجاد حل جذري لأزمة الودائع ضمن إطار قانوني واضح وشامل، معتبرًا أن التعاميم المؤقتة لم تعد كافية بعد مرور أكثر من ست سنوات على بدء الأزمة المالية.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

واصلت الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء الاستقرار، لتراوح بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة

استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي

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