عاجل: سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تراجع سعر Pi Network بالدولار اليوم الجمعة 4 يوليو/تموز 2025، وسط ترقب السوق تطورات تقنية وسوقية قد تؤثر سلبًا على أداء العملة خلال الأيام المقبلة.

وبحسب التحليل الفني، تظهر المؤشرات تكون نمط “العلم الهابط” (Bear Flag)، وهو نمط سلبي يرجحح استمرار الهبوط بعد موجة صعود مؤقتة، ويستند في هذا السيناريو إلى الهبوط الحاد في سعر Pi من 0.66 دولار في 25 يونيو/حزيران.

وفي حال كسر السعر الحد السفلي للقناة الصاعدة الحالية، يرجح أن تشهد العملة انخفاضًا إضافيًا بنسبة مماثلة، ما قد يدفعها إلى مستوى 0.351 دولار. وفي المقابل، فإن اختراق الحد العلوي للقناة سيشكل إشارة على قوة ضغوط الشراء وقد يبطل التوقعات السلبية.

وتظهر مؤشرات الزخم الفني مثل RSI ومؤشر CMF محاولات للصعود فوق المستوى المحايد (50)، وهو ما قد يدعم استمرار الاتجاه الصاعد، خاصة مع انتعاش السوق حاليًا. لكن فشل هذه المحاولة قد يعيد ضغط البيع ويؤدي إلى فقدان الزخم التصاعدي.

من ناحية أخرى، يواجه السوق مخاوف متصاعدة بشأن عملية فك القفل (Unlock) لأكثر من 19 مليون عملة PI في أقل من 24 ساعة، ما يعادل نحو 10 ملايين دولار بسعر السوق الحالي، ويُخشى أن يؤدي إلى إغراق السوق وارتفاع العرض بشكل مفاجئ.

وتظهر بيانات موقع PiScan أنه من المقرر تحرير أكثر من 300 مليون عملة PI خلال الثلاثين يومًا المقبلة، بمعدل 10 ملايين عملة يوميًا، وهي وتيرة قد تعرض السعر لمزيد من التراجع ما لم تقابلها زيادة في الطلب.

في الوقت نفسه، أشار تحليل حديث من CoinGape إلى أن بعض الحيتان (المستثمرين الكبار) قاموا بسحب كميات من PI من البورصات، وهي خطوة قد تخفف من الضغط البيعي وتُعد إشارة إيجابية.

وعلى الرغم من الضغوط السلبية، فقد ارتفع مؤشر الاهتمام المفتوح (Open Interest) في عقود Pi الآجلة إلى نحو 23.19 مليون دولار وفق بيانات Coinalyze، ما يشير إلى تزايد رهانات المستثمرين على أداء العملة، إلا أن هذه الزيادة قد تمثل ضغطًا إضافيًا إذا بدأ السعر في الهبوط، ما قد يؤدي إلى تصفيات قسرية (Long Squeeze).

سعر Pi Network بالدولار اليوم

انخفض سعر Pi Network خلال آخر 24 ساعة بنسبة 2.52%، ليسجل 0.4828 دولار، وفقًا لبيانات “coinmarketcap”.

وصل حجم التداول اليومي إلى 80.67 مليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية إلى 3.69 مليار دولار.

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