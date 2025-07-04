عاجل: تأجيل مباراة الهلال وفلومينينسي قرار معلق بحالة الطقس!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الإعلامي وليد الخضير، موفد برنامج “أكشن مع وليد” في أمريكا، عن صعوبة الأجواء التي أحاطت بتحضيرات الهلال قبل مواجهة فلومينينسي، مشيرًا إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في تأخير تدريبات الفريق لأكثر من 45 دقيقة.

الخضير أوضح أن ملعب التدريبات الواقع في مدينة فلوريدا يشهد طقسًا ممطرًا بشكل مستمر، على عكس ملعب “كامبنج ورلد” الذي سيحتضن المباراة مساء اليوم، حيث الأجواء أكثر استقرارًا حتى الآن.

وأشار إلى أن بعض مسؤولي “فيفا”، الذين تواصل معهم، ألمحوا بإمكانية تأجيل المباراة في حال ساءت الأحوال الجوية.

ورغم ذلك، استبعد الخضير حدوث أي تأجيل، مؤكدًا أن الطقس مستقر حاليًا في موقع المواجهة بعكس الحال في مقر التدريب الذي يبعد عن الملعب الرئيسي بحوالي 40 دقيقة، ولكن يظل القرار النهائي مرتبطًا بما تقرره هيئة الأرصاد الجوية.