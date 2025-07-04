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عاجل: الحقيقة في صفقة نيكو ويليامز!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ( كارلوس مونتيرو – رأي صحفي )

ملف انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة لا يزال غامضًا، وهذه هي أبرز الحقائق في الساعات الأخيرة:

1 – معظم التقارير المتداولة كانت غير دقيقة أو مبنية على افتراضات.

2 – لا يوجد أي اتفاق رسمي حتى الآن.

3 – الصفقة على المحك وتعتمد على عدة عوامل خارج سيطرة النادي.

4 – النادي لا يستطيع ضمان تسجيله في الوقت الحالي بسبب الوضع المالي.

5 – المفاوضات ما زالت جارية ولم تصل إلى مرحلة الحسم.

6 – البحث عن بديل بات أمرًا لا مفر منه ، تحسبًا لفشل الصفقة

7 – البديل لن يكون لويس دياز لعدم قدرة برشلونة المالية على تلبية مطالب ليفربول.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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