عاجل: الحقيقة في صفقة نيكو ويليامز!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ( كارلوس مونتيرو – رأي صحفي )

ملف انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة لا يزال غامضًا، وهذه هي أبرز الحقائق في الساعات الأخيرة:

1 – معظم التقارير المتداولة كانت غير دقيقة أو مبنية على افتراضات.

2 – لا يوجد أي اتفاق رسمي حتى الآن.

3 – الصفقة على المحك وتعتمد على عدة عوامل خارج سيطرة النادي.

4 – النادي لا يستطيع ضمان تسجيله في الوقت الحالي بسبب الوضع المالي.

5 – المفاوضات ما زالت جارية ولم تصل إلى مرحلة الحسم.

6 – البحث عن بديل بات أمرًا لا مفر منه ، تحسبًا لفشل الصفقة

7 – البديل لن يكون لويس دياز لعدم قدرة برشلونة المالية على تلبية مطالب ليفربول.