عاجل: الحقيقة في صفقة نيكو ويليامز!

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شكرا لاهتمامكم بخبر الحقيقة في صفقة نيكو ويليامز! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ( كارلوس مونتيرو – رأي صحفي )
ملف انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة لا يزال غامضًا، وهذه هي أبرز الحقائق في الساعات الأخيرة:
1 – معظم التقارير المتداولة كانت غير دقيقة أو مبنية على افتراضات.
2 – لا يوجد أي اتفاق رسمي حتى الآن.
3 – الصفقة على المحك وتعتمد على عدة عوامل خارج سيطرة النادي.
4 – النادي لا يستطيع ضمان تسجيله في الوقت الحالي بسبب الوضع المالي.
5 – المفاوضات ما زالت جارية ولم تصل إلى مرحلة الحسم.
6 – البحث عن بديل بات أمرًا لا مفر منه ، تحسبًا لفشل الصفقة
7 – البديل لن يكون لويس دياز لعدم قدرة برشلونة المالية على تلبية مطالب ليفربول.