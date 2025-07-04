عاجل: موقف لجنة الحكام من شكوى رابطة الليغا ضد قناة الريال!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ظل التوترات المستمرة بين رابطة الدوري الإسباني وقناة ريال مدريد، برزت تساؤلات قانونية عبر الكادينا سير بشأن مدى أحقية اللجنة التحكيمية الجديدة في التدخل في بعض القضايا المثيرة للجدل، وعلى رأسها قضية نيغريرا والشكوى المقدمة ضد قناة النادي المدريدي.

الحكم السابق إيتورالدي غونزاليس صرح بالتالي :”من المحتمل ألا يُسمح للجنة الحكام الجديدة بالمشاركة في التحقيقات أو اتخاذ مواقف رسمية بخصوص قضية نيغريرا أو الشكوى المقدمة من الليغا ضد قناة ريال مدريد، لأن هذه اللجنة تشكلت بعد انطلاق الإجراءات القانونية في كلتا القضيتين، وهو ما قد يحد من صلاحياتها .”