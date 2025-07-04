عاجل: تفاصيل اجتماع إنزاغي بلاعبي الهلال قبل لقاء فلومينينسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أزاح لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، متعب الحربي، الستار عن تفاصيل الاجتماع الفني الذي عقده الإيطالي سيموني إنزاغي مع اللاعبين، قبل المباراة الحاسمة أمام فلومينينسي البرازيلي.

الحربي أشار إلى أن الفريق استعد جيدًا لمواجهة الفريق البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة إنزاغي قد استعرض خلال الاجتماع أبرز نقاط القوة والضعف في الخصم.

وأوضح الحربي أن اللاعبين خاضوا تدريبات استرجاعية ناجحة، وأن الحالة البدنية والنفسية داخل المعسكر في أفضل مستوياتها، مضيفًا:”نحن مستعدون للمباراة وسنقدم كل ما لدينا في أرض الملعب”.

كما أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه الجماهير، خاصة في الولايات المتحدة، قائلاً: “جمهور الهلال دعمهم في أمريكا لا محدود، وهذا يمنحنا دافعًا إضافيًا. نحن لا نفكر في أحد، تركيزي فقط على تنفيذ تعليمات المدرب”.