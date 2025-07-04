عاجل: ظروف استثنائية تؤخر مران الهلال الحاسم!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة أورلاندو الأمريكية في تأخير انطلاق التدريب الأخير لفريق الهلال قبل مواجهة فلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية.

وكان من المقرر أن يبدأ المران في الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة أورلاندو، لكن الأجواء المناخية حالت دون ذلك.

هذا الأمر دفع إدارة الهلال للتشاور مع منسقي “فيفا” بشأن إمكانية بدء الحصة التدريبية، في انتظار إذن رسمي من الجهات المختصة بالأرصاد الجوية.

وبعد تأمين الموافقة، انطلق التدريب متأخرًا بنحو 40 دقيقة، وسط إجراءات احترازية مشددة، وإغلاق تام أمام وسائل الإعلام.