عاجل: مفاجأة في التدريبات.. إنزاغي يزج بحارس مرمى في خط الوسط!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وضع الإيطالي سيموني إنزاغي اللمسات الأخيرة على استعدادات الهلال لمواجهة فلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، عبر مناورة قوية أُجريت على ملعب جامعة فلوريدا الوسطى.

وفقًا للتقارير، فإن إنزاغي جدد ثقته في التشكيلة التي خاضت لقاء مانشستر سيتي، معتمدًا ذات الخطة “3-6-1″، في إشارة واضحة إلى رغبته بالاستمرار على نفس النسق التكتيكي.

وشهدت المناورة استمرار البرتغالي روبن نيفيز في مركز المحور الدفاعي، بينما حافظ البرازيلي ماركوس ليوناردو على مركز رأس الحربة، مع وضع المغربي عبدالرزاق حمدالله، الوافد الجديد، كورقة هجومية بديلة.

المناورة استمرت قرابة 35 دقيقة، وشهدت مشاركة 3 فرق، أحدها ضم اللاعبين الأساسيين، فيما تم إشراك بعض العناصر الشابة وأعضاء من الجهاز الفني لتعويض النقص العددي، ما اضطر إنزاغي للدفع بالحارس أحمد أبو راسين في مركز غير معتاد كوسط ميدان.

واختُتمت الحصة بتدريبات خاصة على تنفيذ الكرات الثابتة وركلات الترجيح، في مؤشر على تحضير شامل لجميع السيناريوهات الممكنة في اللقاء المرتقب، الذي يُقام مساء الجمعة في تمام العاشرة بتوقيت السعودية على ملعب “كامبنغ ورلد”.