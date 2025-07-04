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عاجل: لماذا يجب على ألونسو استبعاد مبابي من تشكيلة الريال أمام دورتموند؟

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  • عاجل: لماذا يجب على ألونسو استبعاد مبابي من تشكيلة الريال أمام دورتموند؟ 1/2
  • عاجل: لماذا يجب على ألونسو استبعاد مبابي من تشكيلة الريال أمام دورتموند؟ 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – علق المحلل الرياضي خولين غيريرو على وضعية كيليان مبابي، مشيرًا إلى أن اللاعب الفرنسي لا يزال بحاجة للوقت لاستعادة مستواه الكامل بعد غيابه الأخير.

وقال غيريرو:”في حالة مبابي، من الأفضل التقدم خطوة بخطوة، الدفع به الآن قد يكون مخاطرة، لأنه من الواضح أنه لا يزال خارج نسق المباريات ولم يستعد إيقاعه المعتاد.”

هذا ويستعد الريال لمواجهة بوروسيا دورتموند في ربع نهائي مونديال الأندية حيث يرجح غيريرو كفة غونزالو غارسيا عن الفرنسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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