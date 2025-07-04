عاجل: سبب تميز هدف غونزالو في شباك اليوفنتوس!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عبر نجم ريال مدريد السابق كارلوس سانتيانا من خلال الأوندا ثيرو عن إعجابه الكبير بالهدف الذي سجله غونزالو غارسيا في شباك يوفنتوس، مشيرًا إلى أن جمال الهدف يعود لتكامل العمل الجماعي بين اللاعبين.

وقال سانتيانا:”التمرير العرضي من ترينت ألكسندر أرنولد كان مذهلًا، وكأنها قطعة فنية قدمت لغونزالو على طبق من ذهب، الهدف كان جميلاً من جميع الجوانب، وأتمنى أن يواصل غونزالو مسيرته في ريال مدريد لسنوات قادمة.”

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