عاجل: مقتل 28 شخصا في هجومين إرهابيين بشمال نيجيريا

شكرا لاهتمامكم بخبر مقتل 28 شخصا في هجومين إرهابيين بشمال نيجيريا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - قُتل 28 شخصا في هجومين إرهابيين منفصلين بشمال نيجيريا، بحسب ما أفاد الجيش وسكان وكالة فرانس برس الخميس.

وقال الكولونيل أولانيو أوسوبا، المتحدث باسم التحالف العسكري المتعدّد الجنسيات، لفرانس برس إنّ 11 شخصا على الأقلّ قُتلوا في هجوم شنّه صباح الخميس مسلّحون من تنظيم داعش في غرب أفريقيا الجهادي على مخيم للنازحين في بلدة مالام فاتوري الواقعة على الحدود مع النيجر.

وأضاف “هاجم إرهابيو تنظيم داعش في غرب أفريقيا بلدة مالام فاتوري هذا الصباح. لقد قتلوا 11 شخصا، لكنّ المنطقة باتت الآن تحت السيطرة العسكرية”.

وأسفر العنف المستمر منذ 16 عاما في هذه المنطقة عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح حوالي مليوني شخص آخرين.

من جهته، قال لفرانس برس أبور مالوم المقاتل في مليشيا محليّة تؤازر الجيش في الحرب على الإرهاب إنّ المهاجمين اقتحموا البلدة قرابة الساعة 01:20 ت غ على متن عدد من الشاحنات الصغيرة المزوّدة بمدافع رشاشة وهاجموا المخيّم الذي يؤوي آلاف النازحين الذين فروا من ديارهم من جراء عنف الجهاديين.

وأضاف أنّ المهاجمين أضرموا أيضا النار في المستشفى وعدد من المباني الحكومية قبل انسحابهم.

وعلى بُعد أكثر من ألف كيلومتر، في ولاية سوكوتو، هاجم مسلّحون من جماعة إرهابية أخرى تُدعى لاكوراوا قرية كوالاجيا، بحسب ما أفاد سكان.

وقال محمد بيلو، أحد سكان المنطقة إنّ “إرهابيي لاكوراوا هاجموا القرية بينما كان الناس يستعدّون لأداء صلاة العصر”، مشيرا إلى أنّ 17 شخصا، كثير منهم كانوا يعملون في مزارعهم على أطراف القرية، قُتلوا في الهجوم.

وبحسب سكّان القرية فإنّ الهجوم نُفّذ ردّا على مقتل ثلاثة إرهابيين على أيدي مليشيات محلية تصدّت لهم قبل بضعة أيام.

وقال إمام مسجد القرية لفرانس برس إنّ المهاجمين دخلوا القرية “وأطلقوا النار عشوائيا”، وأحرقوا عددا من المنازل والأراضي الزراعية وهوائيات اتصالات.

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