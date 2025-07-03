أخبار اليمن : قتلى وجرحى بانفجار مخزن أسلحة في تعز

قتلى وجرحى بانفجار مخزن أسلحة في تعزشهدت مدينة تعز اليوم، انفجارات عنيفة لمخزن أسلحة تابع لمرتزقة العدوان في أحد أحياء المدنية والذي تسبب في أضرار كبيرة في المباني والممتلكات وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت مصادر محلية في تعز أن مخزنًا تابعًا لما يسمى اللواء 22 لمرتزقة العدوان انفجر وتسبب في حرائق وأضرار في المباني والسيارات وإحدى محطات الوقود.. مبينة أن المخزن كان يحتوي على أسلحة وذخائر وقذائف هاون ودبابات ما أدى إلى انطلاقها إلى عدد من الأماكن.

كما انفجر معمل لصناعة العبوات في عمارة الحربي جوار المخزن وأدى إلى تضرر المبنى بشكل كلي وكذا تضرر المباني المجاورة وسقوط قتلى وجرحى من المواطنين ومرتزقة اللواء 22.

ويأتي هذا الانفجار بعد عدة حوادث مماثلة واعتداءات متوالية يقوم بها مرتزقة العدوان ضد المواطنين في تعز والتي تتسبب في مقتل وإصابة العديد منهم.

يذكر أن المناطق الخاضعة لسيطرة مرتزقة العدوان في تعز تشهد فوضى أمنية وصراعات بين مليشيات المرتزقة المتعددة الولاءات.