أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الدكتور باعلوي

الأمين العام يعزي بوفاة الدكتور باعلوي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور محمد عبدالكريم قاسم باعلوي، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، مدير مكتب الصحة في أمانة العاصمة سابقًا، بعد مسيرة مهنية وإنسانية زاخرة بالعطاء.
مشيداً بمناقب الفقيد وأدواره في خدمة القطاع الصحي وإخلاصه وتفانيه في أداء واجبه، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لنجل الفقيد أكرم محمد عبدالكريم باعلوي وإخوانه وآل باعلوي كافة في هذا المصاب.
وابتهل أمين عام المؤتمر إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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