عاجل: رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة محافظة مطروح 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتمد محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، تنسيق الثانوية العامة محافظة مطروح 2025، إلى جانب الثانوية الفنية للعام الدراسي المقبل على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

تنسيق الثانوية العامة محافظة مطروح 2025

تنسيق الثانوية العامة محافظة مطروح 2025

من جانبه، أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، نادية فتحي، أن تنسيق الثانوية العامة محافظة مطروح 2025 والفنية، شمل درجات الالتحاق بمدارس وفصول التعليم الثانوي العام والفني بتخصصاتها المختلفة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، طبقًا لنسب النجاح في الشهادة الاعدادية والفراغات.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توفير فرص تعليمية متنوعة تلبي تطلعات وطموح الطلاب وأسرهم، واحتياجات سوق العمل، فضلًا عن مواكبة جهود التنمية على أرض مطروح على، مشيرة إلى أن أولوية القبول للالتحاق بالمدارس للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التعليمية نفسها أو القطاع التعليمي التي توجد به المدرسة للأعلى مجموعٍا مع الالتزام بعدد الفصول وكثافة الفصل.

مدارس تنسيق الثانوية بمحافظة مطروح 2025

وأشارت إلى أن المدارس التي شملها التنسيق تضم مدارس التعليم الثانوي العام وكذلك مدارس التعليم الصناعي التي تركز على إعداد كوادر فنية متخصصة في المجالات الصناعية المختلفة، سواء بنظام الجدارات الحديث أو النظام المهني التقليدي.

بالإضافة إلى مدارس التعليم الصناعي لتدريب الطلاب على المهارات الصناعية المتنوعة اللازمة لسوق العمل، ومدارس التعليم التجاري والفندقي والزراعى لإعداد الكوادر المتخصصة في مجالات الإدارة التجارية، المحاسبة، والسياحة والفندقة. والزراعة، والتى تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي وحاجة سوق العمل.

كما نوهت على أنه لا يتم قبول الطلاب على نظام الخدمات في هذه المرحلة.

تنسيق الصف الأول الثانوي 2025 محافظة مطروح

ونستعرض تنسيق الصف الأول الثانوي 2025 محافظة مطروح بالإدارات المختلفة على النحو التالي:

إدارة البنجر: 225 درجة.

إدارة الحمام: 225 درجة.

إدارة العلمين: 200 درجة.

إدارة الضبعة: 205 درجات.

إدارة مطروح: 232 درجة.

إدارة النجيلة: 180 درجة.

إدارة براني: 200 درجة.

إدارة السلوم: 170 درجة.

إدارة سيوة: 227 درجة.

تنسيق الصف الأول الثانوي 2025 محافظة مطروح

تنسيق الثانوية الفنية 2025 محافظة مطروح

كما يُمكن الاطلاع على تنسيق الثانوية الفنية 2025 محافظة مطروح من خلال الصورة التالية: