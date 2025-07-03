عاجل: نجوم وأندية واتحادات و”بالون دور”.. كرة القدم تبكي جوتا

شكرا لاهتمامكم بخبر نجوم وأندية واتحادات و”بالون دور”.. كرة القدم تبكي جوتا والان مع التفاصيل



سارع نجوم كرة القدم وأنديتها وكل منسوبيها إلى كتابة برقيات التعزية حزنا على رحيل المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي.

وكان جوتا، صاحب الـ28 عاما، لقي مصرعه (الخميس) مع شقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة بمقاطعة زامورا الإسبانية بالقرب من سرقسطة على حدود البرتغال.

وانهالت التعازي من نجوم كرة القدم سواء من رافقوا النجم الراحل في مسيرته أو من مجتمع الساحرة المستديرة، وكذلك من كثير من الأندية والاتحادات من شتى أنحاء العالم.

كيف نعى النجوم ديوغو جوتا؟



كان قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو أول من سارع برثاء جوتا، حيث كتب عبر صفحاته بمواقع التواصل: “لقد كنا للتو معا في المنتخب ثم تزوجت.. هذا غير منطقي.. أتقدم بأحر التعازي لعائلتك وزوجتك وأولادك وأعلم أنك ستكون معهم دائمًا.. رحم الله ديوغو وأندريه.. سنفتقدكما جميعا”.

وأعقب رونالدو روبن نيفيز، نجم منتخب البرتغال وفريق الهلال السعودي، والذي كتب: “يقولون إننا لا نفقد الأشخاص إلا عندما ننساهم.. لكننا لن أنساك أبدا يا جوتا”.

وكتب الإيطالي فيديريكو كييزا، زميله الراحل في ليفربول: “ديوغو، من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة في وقت مثل هذا.. أنا لا أستطيع تصديق ما حدث.. أحبك وسأفتقدك كثيرا.. مشاعري معك ومع شقيقك أندريه.. ارقدا بسلام.. لجميع عائلتك وزوجتك وأطفالك أرسل تعازي الحارة والصادقة”.

أما الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول السابق، فأشار بديوغو جوتا قائلا: “هذه لحظةٌ أعاني فيها.. لا بد أن هناك غاية أكبر، لكنني لا أستطيع رؤيتها.. أشعر بحزنٍ عميق لسماع نبأ وفاة ديوغو وشقيقه أندريه”.

وأضاف: “لم يكن ديوغو لاعبًا رائعًا فحسب، بل كان أيضًا صديقًا عزيزًا، وزوجًا وأبًا حنونًا.. سنفتقدك كثيرًا.. كل صلواتي ودعواتي ودعواتي لروت، وللأطفال، ولعائلتها، ولأصدقائها، ولكل من أحبهم.. رحمهما الله”.

الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، زميل جوتا في ليفربول، أعرب عن صدمته من الأمر، وكتب: “لا أستطيع أن أصدق ذلك.. سأتذكر دائمًا ابتسامتك، غضبك، ذكاءك، رفقتك، وكل شيء جعلك شخصًا فريدًا.. إن هذا الأمر يؤلمنا كثيرًا، وسوف نفتقدك.. ارقد بسلام عزيزي ديوغو”.

بينما ترك جواو كانسيلو، نجم منتخب البرتغال وفريق الهلال السعودي، رسالة مؤثرة في وداع جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، حيث كتب: “لم نستيقظ اليوم بدون لاعبين اثنين لكرة القدم.. لكن اليوم استيقظ 3 أطفال بدون والدهم.. اليوم استيقظت أم وأب بدون ابنيهما.. اليوم استيقظت زوجة دون أن يكون زوجها بجانبها.. اليوم استيقظنا جميعا في حالة صدمة”.

وأضاف: “اليوم ينعى العالم إحدى تلك اللحظات النادرة التي يمكننا فيها التوقف وإظهار المشاعر الصادقة ووضع الأمور في نصابها الصحيح لتقدير ما لدينا وما هو غير مضمون: يوم الغد”.

وكتب البرازيلي روبرتو فيرمينو، زميل الراحل السابق في ليفربول ولاعب الأهلي السعودي الحالي: “عندما تفشل الكلمات، لا يبقى سوى الأنين الذي لا يمكن التعبير عنه.. ولهذا السبب أصلي وادعو أن يعزّي الروح القدس قلوب روت، ودينيس، ودوارتي، ومافالدا، وسيو جواكيم، ودونا إيزابيل، وكل العائلة والأصدقاء”.

وواصل: “لقد كان من دواعي سروري وشرفي أن أعرفك وأشارك مثل هذه اللحظات الخاصة معك.. ارقد بسلام أخي جوتا، وأنت أندريه”.

كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا ونجم ريال مدريد الإسباني أشاد بديوغو جوتا وشقيقه، وكتب: “أتقدم بأحر التعازي والمواساة والأفكار إلى المتضررين وأسرهم وأحبائهم.. رحم الله ديوغو وأندريه”.

وكتب فيتينيا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرتغال: “لا أزال لا أصدق ذلك.. الشجاعة للعائلة.. شكرًا لكم على كل شيء، أندريه وجوتا”.

وكتب نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب البرتغال برونو فرنانديز في رثاء مواطنيه ديوغو جوتا وأندريه سيلفا: “صديق وزميل ورفيق ألف معركة.. من الصعب أن نفهم كيف يمكن لشخص أن يغادر بهذه السرعة.. أتمنى لك ولأخيك أن تجدا السلام الذي تحتاجانه لرعاية أولئك الذين فقدوكما في وقت قريب وفجأة.. تعازيّ الحارة لجميع أفراد عائلتكما”.

وأشاد المدرب البرتغالي باولو فونسيكا بديوغو جوتا، وكتب: “اليوم يومٌ مأساوي، تعازينا لعائلة ديوغو.. لقد فقدنا رجلاً استثنائياً. صدقه وتواضعه وبساطته وموهبته مثالٌ لنا جميعا.. ستكون دائمًا في قلوبنا”.

بيان مؤثر من أرني سلوت لرثاء جوتا

وودع الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول لاعبه الراحل ببيان مؤثر قال فيه: “ماذا يمكن أن يُقال؟.. ماذا يستطيع أي شخص أن يقول حين تكون الصدمة والألم بهذا القدر من الحدة؟.. أتمنى لو كانت لدي الكلمات، لكنني أعلم أنني لا أمتلكها.. وكل ما أملكه هو مشاعر، أعلم أن الكثير من الناس يشاركونني إياها، تجاه شخص ولاعب أحببناه كثيرًا، وعائلة نهتم لأمرها بشدة”.

وأضاف: “أول ما يتبادر لذهني ليس كوني مدرب كرة قدم، بل كأب، وابن، وأخ، وعم، وتلك المشاعر تتجه إلى عائلة ديوغو وأندريه سيلفا، التي عاشت فقدًا لا يمكن تصوّره.. ورسالتي لهم واضحة جدًا: لن تسيروا وحدكم أبدًا. اللاعبون، الطاقم، والمشجعون في نادي ليفربول جميعهم معكم، ومما رأيته اليوم يمكنني القول إن عائلة كرة القدم بأكملها تشارككم هذا الدعم”.

وواصل: “بالنسبة لنا كنادٍ، فإن شعور الصدمة مطلق.. ديوغو لم يكن مجرد لاعب في فريقنا، بل كان شخصًا محبوبًا من الجميع.. كان زميلًا، وصديقًا، وشريكًا في العمل، وكان مميزًا في كل هذه الأدوار”.

وأكمل: “يمكنني أن أقول الكثير عما قدمه لفريقنا، لكن الحقيقة أن كل من اتفرج ديوغو وهو يلعب كان يستطيع رؤية ذلك بنفسه. عمل شاق، رغبة، التزام، جودة عالية، أهداف جوهر ما يجب أن يكون عليه لاعب ليفربول”.

وأكد سلوت ان جوتا كانت لديه جوانب لم يكن يراها الجميع، وأنه “لم يكن يسعى لأن يكون محبوبًا، لكنه نال المحبة على أي حال. لم يكن صديقًا لاثنين فقط، بل كان صديقًا للجميع.. شخصا يجعل الآخرين يشعرون بالرضا فقط بوجوده حولهم.. شخصا كان يهتم بعائلته بعمق”.

وأضاف: “آخر مرة تحدثت فيها معه، هنأته على فوزه بدوري الأمم الأوروبية، وتمنيت له التوفيق في زفافه.. من نواحٍ كثيرة، كان صيفًا مثاليًا لديوغو وعائلته، مما يجعل ما حدث أكثر إيلامًا.. عندما جئت للنادي لأول مرة كانت من أوائل الأغاني التي تعرّفت عليها، تلك التي يغنيها جمهورنا لديوغو. لم أكن قد عملت معه بعد، لكنني عرفت فورًا أنه إذا كان لجمهور ليفربول، الذي اتفرج عظماء اللعبة لسنوات طويلة، أغنية مميزة له، فلا بد أنه يملك شيئًا استثنائيًا.

واختتم بالقول: “أقدّم أحر التعازي إلى زوجة ديوغو، روت، وأطفالهما الثلاثة الجميلين، وإلى والدي ديوغو وأندريه سيلفا.. عندما يحين الوقت المناسب سنحتفل بديوغو جوتا، سنتذكّر أهدافه، وسنغني أغنيته.. أما الآن فسنذكره كإنسان فريد، ونحزن على فقدانه.. لن يُنسى أبدًا”.

نيمار وميسي وأندية البرازيل ينعون جوتا

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عبر عن أسفه العميق لحادث السير الذي أودى بحياة جوتا وشقيقه، وكتب عبر موقع “إكس”: “في هذه اللحظة الحزينة والمُفعمة بالألم، يُعرب الاتحاد عن تضامنه مع أسرتي اللاعبين وأصدقائهما، وأنديتهما واتحادي البرتغال وإنجلترا”.

وقال رئيس الاتحاد سمير زود: “نشعر جميعاً بالصدمة.. لقد أثرت هذه المأساة فينا بشدة.. نود أن نعرب عن تعازينا لعائلات وأصدقاء الرياضيين، وللأندية، ولأصدقائنا في الاتحادين البرتغالي والإنجليزي.. إن عالم كرة القدم في حداد”.

ونشر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي الأمريكي، صورة عبر حسابه على إنستغرام لجوتا وهو واقف بظهره، تضمنت 4 حروف “QEPD” وتنعي “رحمه الله”.

ونعى نيمار وفاة جوتا وأندريه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: “تعازيّ الحارة لجميع أفراد العائلة والأصدقاء المقربين. رحمهما الله، ديوغو وأندريه”.

وأعرب نادي فلامنغو البرازيلي عن حزنه العميق لوفاة جوتا وسيلفا، وكتب: “نتمنى الصبر والسلوان لأسرتيهما وأصدقائهما ومشجعيهما في هذا المصاب الجلل”.

بينما كتب مواطنه فلومينينزي: “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المهاجم ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، إثر حادث سير في إسبانيا.. يعرب نادي فلومينينسي عن أسفه العميق لهذه الخسارة، ويتمنى الصبر والسلوان لعائلته وأصدقائه. عالم كرة القدم في حداد”.

وعبر نادي فاسكو دا جاما البرازيلي عن أسفه لوفاة الأخوين جوتا وأندريه سيلفا، اللذين لعبا لصالح ليفربول (إنجلترا) وبينافيل (البرتغال) على التوالي، وقدم تضامنه الكامل مع أسرتيهما وأصدقائهما.

بينما نعى نادي بالميراس البرازيلي ببالغ الحزن والأسى وفاة جوتا، وشقيقه أندريه سيلفا، لاعب بينافيل، في الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس، وكتب: “نتمنى لعائلة وأصدقاء ومحبي ديوغو جوتا وأندريه سيلفا القوة للتغلب على هذه اللحظة من الحزن الشديد”.

أندية أوروبا واتحاداتها حزينة على ديوغو جوتا



فور إعلان ليفربول وفاة لاعبه في تغريدة مقتضبة كتب فيها “يشعر نادي ليفربول بالحزن الشديد لوفاة ديوغو جوتا”، ثم عبر بيان رسمي طويل على موقعه، سارعت أندية إنجلترا وأوروبا بوجه خاص لإرسال تعازيها إلى الراحل وأهله وأصدقائه”، وقرر الريدز تنكيس علمه.

وكتب نادي إيفرتون الإنجليزي، الغريم اللدود لليفربول: “ننعى ببالغ الحزن والأسى رحيل ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا.. نتقدم بأحر التعازي لأسرتيهما وأصدقائهما في هذا المصاب الجلل”.

وأعرب نادي توتنهام الإنجليزي عن أسفه للرحيل المفجع، وكتب: “يشعر الجميع في النادي بالحزن العميق لمعرفة خبر وفاة ديوجو جوتا.. تعازينا ومواساتنا لعائلته وأصدقائه وجميع العاملين في نادي ليفربول في هذا الوقت العصيب للغاية”.

وقدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي “أحرّ التعازي والمواساة لأسرة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، ولكل من يرتبط بنادي ليفربول، بعد هذا الخبر المؤلم الذي تلقيناه”.

وكتب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا.. أفكارنا مع عائلاتهما وأحبائهما خلال هذه المحنة الرهيبة”.

بينما أعلن نادي بورتو البرتغالي حالة الحداد، وكتب “ببالغ الحزن والأسى نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة وأصدقاء ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، الذي كان أيضًا رياضينا في فئات الشباب.. ارقدا في سلام”.

وكتب نادي برشلونة الإسباني: “يتقدم النادي بأحر التعازي في وفاة لاعب ليفربول ديوغو جوتا وشقيقه أندريه.. رحمهم الله”.

بينما تقدم نادي سبورت لشبونة البرتغالي بأحر التعازي في وفاة ديوغو جوتا وأندريه سيلفا، وأضاف: “في هذا الوقت من الألم العميق، ينضم النادي إلى الحداد الوطني ويعرب عن تضامنه مع العائلة والأصدقاء وكل من يشعر بهذه الخسائر التي لا يمكن تعويضها”.

ونعى حساب الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ” النجم البرتغالي، وكتب: ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة جوتا وشقيقه أندريه.. نتقدم بأحر التعازي لعائلتهما وأصدقائها ونادي ليفربول وجميع مشجعيه في هذا المصاب الجلل.. لقد فقدت كرة القدم بطلاً سيبقى في الذاكرة إلى الأبد. سنواصل دعم أصدقائنا وزملائنا في النادي”.

وأكد الاتحاد البرتغالي شعوره وشعور كل كرة القدم البرتغالية بالحزن الشديد لوفاة جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، وكتب: “كان جوتا أكثر من مجرد لاعب رائع، حيث شارك فيما يقرب من 50 مباراة مع المنتخب، بل كان شخصًا غير عادي، يحظى باحترام جميع زملائه في الفريق وخصومه، وشخصًا يتمتع بفرحة معدية ومرجع في المجتمع نفسه”.

وأضاف: “يعرب الاتحاد عن خالص تعازيه لعائلة وأصدقاء ديوغو وأندريه سيلفا، وكذلك لنادي ليفربول ونادي بينافيل، اللذين يلعب لهما اللاعبان على التوالي.. وقد طلب الاتحاد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الوقوف دقيقة صمتا يوم الخميس، قبل مباراة منتخبنا الوطني أمام إسبانيا في بطولة أوروبا للسيدات”.

وببالغ الحزن والأسى، تلقى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني نبأ وفاة لاعبه السابق ديوغو جوتا وشقيقه أندريه، وكتب: “نتقدم بأحر التعازي لعائلتهما وأحبائهما”.

بينما أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن جميع من فيه “يشعرون بالصدمة والحزن منذ علموا بالأخبار المدمرة بشأن وفاة ديوغو جوتا”، مضيفا: “نرسل تعازينا القلبية إلى عائلته وأصدقائه وكل شخص في نادي ليفربول في هذا الوقت العصيب.. ارقد بسلام يا ديوغو”.

ونعى نادي ميلان الإيطالي ببالغ الحزن والأسى رحيل ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، وتقدم أيضا بأحر التعازي لعائلتهما وأصدقائهما وجميع من في حزنهم.. رحمهما الله.

بينما أكد نادي باريس سان جيرمان شعوره بالحزن العميق لمعرفة وفاة ديوغو جوتا وشقيقه أندريه.. وتقدم بخالص تعازيه لأسرته وأحبائه ونادي ليفربول والمنتخب البرتغالي، مختتما “كل أفكارنا معهم في هذه اللحظة المأساوية”.

وكتب نادي تشيلسي الإنجليزي: “يشعر الجميع في النادي بالحزن الشديد لمعرفة نبأ الوفاة المأساوية لديوغو جوتا وشقيقه أندريه. تتوجه أفكارنا إلى عائلاتهما وأصدقائهما وجميع أعضاء نادي ليفربول لكرة القدم في هذا الوقت الصعب للغاية”.

وأعرب نادي ريال مدريد الإسباني ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم العميق لوفاة جوتا، وأندريه سيلفا، وأكدا على تعازيه ومواساته لعائلتيهما وأحبائهما وزملائهما في نادييهما، مضيفا: “يشارك ريال مدريد حزن عالم كرة القدم. رحمهم الله”.

حزن عربي لرحيل جوتا.. ومحمد صلاح يقطع إجازته



وشاركت الأندية العربية مجتمع كرة القدم العالمي في وداع جوتا، حيث كتب نادي الهلال السعودي: ” ببالغ الحزن والأسى تلقى النادي نبأ وفاة ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا.. نتقدم بخالص تعازينا لأسرهما وأصدقائهما وكل من يرتبط بأنديتهما”.

كما نعى النصر السعودي النجم الراحل بالقول: “نشعر بالحزن العميق لوفاة ديوغو جوتا.. أفكارنا مع عائلته وأصدقائه وكل من أحبه”.. كما نعاه النادي الأهلي المصري ببيان، مؤكدا أنه ببالغ الحزن والأسى يودع اللاعبين الراحلين.

ويبدو أن الصدمة كانت أقوى من النجم المصري محمد صلاح، زميل جوتا في ليفربول، حيث إنه لم يكتب أي شيء حتى وقت متأخر عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما نقلت تقارير عن مصادر مقربة منه أنه قرر قطع إجازته التي كان يقضيها في اليونان والعودة لليفربول حزنا على رحيل زميله”.

الفيفا والبالون دور يودعان جوتا



رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو كتب مودعا النجم الراحل: “أشعر بحزن عميق لسماع نبأ الوفاة المأساوية لديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا.. كان ديوغو، البالغ من العمر 28 عامًا فقط، يتمتع بمسيرة مهنية رائعة حتى الآن، وكانت أمامه سنوات طويلة من النجاح”.

وأضاف: “بينما كان شقيقه أندريه يتألق في نادي بينافيل.. سيفتقدهما بشدة كل من عرفهما، وكذلك مجتمع كرة القدم العالمي.. وبالنيابة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وعائلة كرة القدم، أتقدم بأحر التعازي لأسرهما وأصدقائهما، ولجميع أعضاء نادي ليفربول ونادي بينافيل والاتحاد البرتغالي لكرة القدم. رحمهم الله.

وكتب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): “بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الأوروبية، نشعر بالحزن العميق لمعرفة نبأ الوفاة المأساوية لديوغو جوتا، الدولي البرتغالي ومهاجم ليفربول، إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا.. أفكارنا مع عائلاتهما وأصدقائهما وزملائهما وكل من تأثر بهذه الخسارة المؤلمة”.

بينما ودعه حساب الكرة الذهبية (البالون دور) قائلا: “نشعر بالحزن العميق لوفاة ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا.. كل أفكارنا مع عائلاتهم وزملائهم في الفريق”.

ولحقت شركة أديداس للأدوات الرياضية بركب المعزين، قائلا: “تشعر عائلة أديداس بالحزن العميق لفقدان ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا. تتوجه أفكارنا وتعازينا العميقة إلى عائلاتهما وأصدقائهما وكل من يعرفهما ويحبهما.. سيتم تذكر ديوغو باعتباره بطلًا داخل وخارج الملعب”.

يذكر أن عدد من الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية قررت الوقوف دقيقة صمتا في بداية تدريباتها الخميس حدادا على وفاة النجم الراحل، بينها ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

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