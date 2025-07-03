عاجل: روبن دياز يودّع جوتا بكلمات مؤثرة: لن ننساك أبدًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: في لحظة مؤثرة هزّت الوسط الكروي، عبّر النجم البرتغالي روبن دياز عن حزنه العميق بعد وفاة زميله في المنتخب ديوغو جوتا، موجّهًا له رسالة وداع عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

وقال دياز: “ما زلت غير قادر على التصديق. لقد فزت بأول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفزنا معًا بدوري الأمم، وتزوجت… لا معنى لهذا كله”.

أضاف: “لن ننساك أبدًا: الرجل، الأب، الأخ، الابن، وزميل الفريق الموهوب الذي لا يعرف التعب داخل الملعب”.

وختم دياز رسالته بالدعاء: “فلتستريحا أنتما الاثنان بسلام”، في إشارة إلى جوتا وشقيقه أندريه سيلفا اللذين توفيا معًا في حادث مأساوي.