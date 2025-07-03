عاجل: ريفالدو يوجه نصيحة مهمة للاعبي كرة القدم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية، ريفالدو، رسالة واضحة للاعبي كرة القدم، مؤكدًا على أهمية تحمل المسؤولية داخل الملعب.

وقال ريفالدو: “يجب أن يكون اللاعبون محترفين ويلعبوا دائمًا بأقصى درجات الحماس. هم موظفون ويتقاضون رواتب لكي يحققوا الألقاب للنادي وللجماهير التي تريد أن ترى فريقها يفوز بكل شيء”.

أشار النجم السابق إلى أن الاحترافية والالتزام هما الأساس لتحقيق النجاحات الشخصية والجماعية، مؤكدًا أن اللاعبين مطالبون دائمًا بتقديم أفضل ما لديهم من أجل أنديتهم ومشجعيهم.