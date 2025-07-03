عاجل: استمرت أكثر من ساعة.. ماذا دار في مكالمة بوتين وترامب؟

شكرا لاهتمامكم بخبر استمرت أكثر من ساعة.. ماذا دار في مكالمة بوتين وترامب؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - في محادثة استمرت لأكثر من ساعة، ناقش الرئيس الأمريكي، الخميس، مع نظيره الروسي، قضايا هامة؛ أبرزها حرب أوكرانيا، و”القضية الإيرانية”.

جاءت المكالمة في ظل الجمود الذي أصاب جهود ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبعد يومين من توقف الولايات المتحدة عن شحنات الأسلحة للجيش الأوكراني.

وتعد هذه المحادثة هي السادسة بينهما والتي يتم الكشف عنها علناً منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال مستشار بوتين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف إن هذه القضية لم تطرح خلال المكالمة بين بوتن وترامب.

فضايا هامة

وأضاف أوشاكوف للصحفيين أن بوتين وترامب أجريا «مناقشة مفصلة» حول إيران والوضع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي أكد على أن القضية الإيرانية يجب أن تتم تسويتها فقط من خلال الدبلوماسية.

وقال مستشار بوتين الدبلوماسي إن «الجانب الروسي شدد على أهمية تسوية كافة القضايا الخلافية والخلافات والنزاعات عبر السبل السياسية والدبلوماسية حصرا».

وفي الثاني والعشرين من يونيو/حزيران، شنت الولايات المتحدة غارات على ثلاثة مواقع في إيران، مما أدخلها في حرب إسرائيل التي تهدف إلى تدمير البرنامج النووي لطهران.

أوشاكوف أضاف أن ترامب أكد خلال الاتصال أنه يريد إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسرعة.

وبحسب أوشاكوف، فإن بوتين أبلغ ترامب أن روسيا لن تتخلى عن أهدافها في أوكرانيا، مع إبدائه الاستعداد لمواصلة المفاوضات مع كييف.

حرب أوكرانيا

وفي الوقت نفسه، أكد الزعيم الروسي أن موسكو ستسعى إلى تحقيق أهدافها في أوكرانيا وإزالة “الأسباب الجذرية” للصراع، بحسب أوشاكوف.

وأضاف أن روسيا ترى محادثات السلام مع أوكرانيا كقضية ثنائية لا ينبغي للولايات المتحدة أن تشارك فيها بنشاط.

أوشاكوف أضاف أن تعليق بعض شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا لم تتم مناقشته في المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن من المقرر أن يتحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي مع ترامب يوم الجمعة لمناقشة توقف شحنات الأسلحة.

يأتي اتصال يوم الخميس عقب تأكيد البنتاغون تعليق شحنات بعض الأسلحة إلى أوكرانيا مؤقتًا ريثما يُراجع مخزونات الجيش الأمريكي. وتشمل الأسلحة المُعلّقة لأوكرانيا صواريخ دفاع جوي، ومدفعية دقيقة التوجيه، ومعدات أخرى.

وأكد مسؤول أمريكي ومسؤول سابق في الأمن القومي، مطلع على الأمر، تفاصيل الأسلحة في بعض الشحنات المتوقفة. وطلب كلاهما عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة ما هو معلّق، إذ لم يُقدّم البنتاغون أي تفاصيل بعد.

وأجرى بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أول مكالمة هاتفية مباشرة بينهما منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

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