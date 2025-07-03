عاجل: مستقبل منتخب المغرب.. ريال مدريد يرسم خطة تألق عبدالله وزان

شكرا لاهتمامكم بخبر مستقبل منتخب المغرب.. ريال مدريد يرسم خطة تألق عبدالله وزان والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - رسم نادي ريال مدريد الإسباني خطة قصيرة المدى لموهبته المغربية الجديدة عبد الله وزان، الذي حسم صفقة التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

وانضم لاعب الوسط الصاعد “للميرينغي” في صفقة انتقال حر بعد أن رفض في وقت سابق توقيع عقد احترافي مع فريقه السابق أياكس أمستردام الهولندي.

ويعتبر وزان إحدى أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم المغربية، وتألق بشكل خاص في بطولة أمم أفريقيا للناشئين.

البداية مع الكاستيا



بدايات عبد الله وزان مع نادي ريال مدريد ستكون مع فريق “الكاستيا” الرديف الذي يضم في صفوفه عدة مواهب واعدة.

ويسعى النادي الإسباني لتجهيز اللاعب من جميع الجوانب البدنية والذهنية والفنية والتكتيكية قبل تصعيده للفريق الأول، وفقا لمصادر إعلامية إسبانية.

التواجد مع الفريق الرديف سيسمح لوزان باللعب في مستوى عال، مقارن بما كان عليه الحال مع فريقه السابق أياكس أمستردام.

ويشكل وزان أحد أبرز أعمدة المشروع المستقبلي لفريق العاصمة الإسبانية الذي يخطط لمنح الفرصة لعدة مواهب واعدة خلال الأعوام المقبلة.

من هو عبد الله وزان؟



انضم اللاعب صاحب الـ16 عاما لمدرسة شبان أياكس أمستردام عام 2016 قادما من فريق زوبيرغيا الهاوي.

وشارك وزان في 20 مباراة خلال الموسم الماضي مع فريقي تحت 17 و19 عاما سجل فيها 7 أهداف.

كما قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة أمم أفريقيا للناشئين، وهي المسابقة التي سجل فيها 4 أهداف.

ويمتاز الأخير بمرونته التكتيكية التي تسمح له باللعب في جميع مراكز خط وسط الميدان سواء الدفاعية منها أو الهجومية.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR