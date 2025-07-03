عاجل: مات مجهدا بعد إنقاذ زملائه.. أول تعليق من أسرة “عمر” ضحية حفار البترول

عدن - ياسمين عبد العظيم - لم تتخيل أسرة عمر محمد أبو زيد، أحد ضحايا حادث غرق حفار البترول في خليج السويس، التي ودعها بابتسامة صامتة قبل سفره، أن تلك النظرات ستكون الأخيرة، وأن البيت الذي امتلأ يومًا بضحكاته، سيغمره الحزن والدموع.

أبو زيد الذي كان يشعر بقرب نهايته، بحسب وصف والد زوجته، كان ضمن 4 ضحايا من أصل 31 شخصًا غرق بهم الحفار “أدمارين 12” في البحر الأحمر بخليج السويس، بينما أٌنقذ منهم 23، ولا يزال البحث جاريًا عن 4 مفقودين.

وفي أول تعليق من أسرته، روى والد زوجة الضحية، فتوح بكر، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ابنهم، الذي لم يغادر الحفار هربًا من الموت، بل بقي فيه لإنقاذ زملائه، فكان من أوائل من غرقوا.

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة عمر أبو زيد ضحية الحفار

وبلهجة حزينة غلب عليها البكاء قال بكر لـ”تليجراف مصر”، إن الضحية متزوج منذ سنتين ونصف، وزوجته طبيبة تحاليل، وليس لديهم أولاد، مضيفًا: “لدي 4 بنات فقط، لذا كنت اعتبر عمر ابني، ولا استوعب فراقه حتى الآن”.

وأكد أن زوجته منهارة منذ وقت الحادث ولم تتمالك أعصابها، ووالدته لم تعرف بخبر وفاته إلا قبل الدفن مباشرة، فهو ثاني أبنائها من أربعة أبناء.

لم يتمكن بكر من السيطرة على دموعه، لكنه أضاف أن عمر كان موجودا في موقع الحادث لإنقاذ العاملين على الحفار حال غرق أحدهم، وعندما حدثت الواقعة تمكن من إنقاذ بعض زملائه، ولأنه لم يستطع المقاومة بسبب الإجهاد والتعب، غرق في البحر.

وأشار إلى أن فريق الإنقاذ تمكن من انتشال جثمانه، وكان أول الضحايا الذين تم العثور عليهم، متابعًا: “شوفت عمر قبل 4 أيام من الحادثة، وكنا متجمعين كلنا عنده في البيت في قعدة عائلية، وزار بعدها والدته في البيت لتوديعها قبل السفر، لأنه كان بارًا بها جدًا وبعدها، وكان بيودعنا كإننا آخر مرة هنشوفه”.

وبنبرة متأثرة غلب عليها ألم الفقد، تابع: “كان المرحوم طيب القلب ومن أول مرة شفته في حياتي كنت معتبره ابني، وطول عمره بار بيا و بأهله”، مضيفًا: “الحفار اتقلب بـ20 واحد” وخرج بعض المصابين مبتوري الأطراف ومنهكين نفسيًا، وبعضهم لا يزال يستكمل علاجه داخل المستشفى.

وحول تفاصيل اللقاء الأخير بالضحية، روى بكر: “وكان صامتا في آخر مرة رآنا، كأنه يشعر بقرب موته، فلم يبدو كالمعتاد كأنه كان يودعنا ويلقي النظرة الأخيرة”.