عاجل: صندوق النقد يجري المراجعتين 5 و6 لبرنامج مصر في خريف 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر صندوق النقد يجري المراجعتين 5 و6 لبرنامج مصر في خريف 2025 والان مع التفاصيل



قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه يعتزم جمع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر البالغ حجمه 8 مليارات دولار في خريف العام الجاري.

ويهدف صندوق النقد من تلك الخطوة إلى منح السلطات المصرية مزيداً من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في إفادة صحفية دورية إن خبراء الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسية للسياسة الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد.

من شأن قرار دمج المراجعتين، الذي نشرت عنه رويترز لأول مرة يوم الثلاثاء، تأخير صرف دفعة جديدة من الأموال لمصر لنحو ستة أشهر. وقالت كوزاك إنه من السابق لأوانه مناقشة حجم أي مبلغ متوقع صرفه فيما يتعلق بالمراجعتين المجمعتين.

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