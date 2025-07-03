عاجل: وزير البترول يقدم واجب العزاء لأسرة “عمر” ضحية الحفار (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - زار وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أسرة عمر محمد أبوزيد، ضابط بحري، أحد ضحايا حادث حفار البترول الغارق في البحر الأحمر، لتقديم واجب العزاء، وقالت الأسرة إن زيارة الوزير لهم أثلجت قلوبهم.

وأعربت الأسرة عن امتنانها لزيارة الوزير، مؤكدين أن بدوي قال لهم إن مكتبه مفتوح لهم في ديوان المحافظة في أي وقت لتلبية مطالبهم.

وقال أحد أفراد الأسرة لـ”تليجراف مصر”، أن زيارة وزير البترول لهم كانت مفاجئة لم يتوقعوها.

وأشار إلى أن “عمر محمد أبوزيد” كان ضابط بحري تخرج في الأكاديمية البحرية والتحق بتلك الشركة بعد أن انتهى من دراسته، وكانت آخر إجازة له من 4 أيام ومكث في المنزل لمدة أسبوعين، ليلقى مصرعه في الحادث بعد سفره بيومين.

ولفت أحد أفراد الأسرة، إلى أن الفقيد متزوج منذ عامين ونصف ولم يرزق بأولاد، وحرص قبل انتهاء إجازته على عمل وليمة غداء للأسرة، وأنه كان محب لوالديه وبار بهم، وكان ينوي أن يسافر مع زوجته لأداء العمرة في المولد النبوي الشريف.

وروى والد زوجة الضحية، فتوح بكر، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ابنهم، الذي لم يغادر الحفار هربًا من الموت، بل بقي فيه لإنقاذ زملائه، فكان من أوائل من غرقوا.

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة عمر أبو زيد ضحية الحفار

وبلهجة حزينة غلب عليها البكاء قال بكر لـ”تليجراف مصر”، إن الضحية متزوج منذ سنتين ونصف، وزوجته طبيبة تحاليل، وليس لديهم أولاد، مضيفًا: “لدي 4 بنات فقط، لذا كنت اعتبر عمر ابني، ولا استوعب فراقه حتى الآن”.

وأكد أن زوجته منهارة منذ وقت الحادث ولم تتمالك أعصابها، ووالدته لم تعرف بخبر وفاته إلا قبل الدفن مباشرة، فهو ثاني أبنائها من أربعة أبناء.