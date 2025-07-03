أخبار اليمن : الجوبي يكشف موعد بداية فصل الخريف في اليمن

الجوبي يكشف موعد بداية فصل الخريف في اليمنكشف الفلكي اليمني أحمد الجوبي عن موعد بداية فصل الخريف وهطول الأمطار الغزيرة في اليمن.

وأوضح الفلكي الجوبي أن الأحد المقبل يعد أول أيام فصل الخريف، حيث من المتوقع أن يشهد هذا الموسم تقلبات جوية وهطول أمطار غزيرة.

وأشار الجوبي إلى أن موسم الخريف في اليمن هذا العام يتزامن مع تصاعد حاد في درجات الحرارة على مستوى العالم، حيث لا تزال العديد من الدول تعيش بداية فصل الصيف.