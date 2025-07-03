عاجل: ريال مدريد يغير موقفه بشأن رودريغو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف الصحفي ماريو كورتيغانا أن ريال مدريد كان لديه مخاوف بشأن افتقار رودريغو للحماس في التدريبات، وهو ما دفع كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، و رودريغو إلى الاتفاق على عدم استدعائه للمشاركة في مباريات السيلساو.

وأضاف كورتيغانا: “عندما تواصلنا مع ريال مدريد، أكدت المصادر أن النادي لا ينوون بيع رودريغو، وأنهم يتوقعون منه أن يُساهم بشكل كبير في الفريق مستقبلًا.”

ومع ذلك، أشار كورتيغانا إلى أن الوضع قد تغير الآن، حيث أصبح ريال مدريد منفتحًا على فكرة خروج رودريغو هذا الصيف إذا وصل عرض مناسب.