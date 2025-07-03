عاجل: برشلونة عاجز أمام صفقة نيكو ويليامز .. التشاؤم يسيطر على النادي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت صحيفة ماركا أن مفاوضات نادي برشلونة مع نيكو ويليامز وصلت إلى طريق مسدود، وسط عجز واضح للنادي عن إيجاد حلول ناجحة لحسم الصفقة.

يبذل برشلونة جهودًا كبيرة من أجل توقيع اللاعب، إلا أن المشاكل المالية التي تواجه النادي والضمانات التي يطالب بها ويليامز من أجل التسجيل في الموسم المقبل تشكل عائقًا رئيسيًا.

تفاقمت الأزمة بسبب قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والتي تبلغ 58 مليون يورو، وهو مبلغ يصعب على برشلونة دفعه في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

اليوم، لا يبدو التفاؤل حاضراً داخل النادي الكتالوني كما كان الحال قبل أيام، مما يجعل مستقبل الصفقة غير واضح في الوقت الحالي.