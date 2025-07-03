عاجل: لاستغلال براءته.. بيع رضيع مقابل 10 آلاف دولار بالعراق

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهد الشارع العراقي صدمة كبيرة بعد تداول أخبار حول الاتجار الأطفال بمقابل مادي، حيث باعت امرأتان طفلا رضيعا مقابل 13 مليون دينار عراقي، بالتعاون مع متهمات أخريات.

تفاصيل بيع طفل حديث الولادة بالعراق

وكشف مجلس القضاء الأعلى في العراق تفاصيل قضية بيع الطفل، والتي تورطت فيها امرأتان، مقابل 13 مليون دينار عراقي ما يعادل 10 آلاف دولار.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن محكمة الجنايات في إحدى محافظات العراق أصدرت حكما بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات بحق كل منهما بعد ثبوت تورطهما ببيع الطفل بالاشتراك مع متهمات أخريات في القضية بجريمة الاتجار بالبشر.

وأضاف مجلس القضاء العراقي أن الحكم الصادر متوافق مع قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون العقوبات الساري بالبلاد.

عقوبة الاتجار بالبشر في العراق

وأوضح المجلس أن أشكال الاتجار بالبشر تتعدد بين الاستغلال الجنسي والعمل القسري واستغلال الأطفال وبيعهم، وصولا إلى تجارة الأعضاء البشرية، لافتة إلى أن عقوبتها للإعدام عند وفاة الضحية.

ورغم كشف تفاصيل الواقعة لم يفصح البيان القضائي عن مصير الطفل أو هوية والديه، وهل كان الأهل على علم بالواقعة أم لا.

القبض على أب يحاول بيع طفله مقابل 15 الف دولار

وفي حادثة سابقة، شهد العراق محاولة بيع أب لابنه البالغ من العمر 6 أيام مقابل 15 ألف دينار وهاتف آيفون، حيث تم استدراجه وتمكنت وكالة الاستخبارات العراقية من القبض عليه بعد محاولته لبيع طفله، وتمت إحالته للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.