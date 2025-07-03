عاجل: ناسداك وستاندرد آند بورز يلامسان ذروة جديدة.. دعم مباشر من أرقام التوظيف

شكرا لاهتمامكم بخبر ناسداك وستاندرد آند بورز يلامسان ذروة جديدة.. دعم مباشر من أرقام التوظيف والان مع التفاصيل



فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع عند ذروة جديدة اليوم الخميس بعد تقرير الوظائف الذي جاء أقوى من المتوقع وأشار إلى قوة سوق العمل وسط مخاوف إزاء سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 81.3 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 44565.75 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 19 نقطة، أو 0.31%، إلى 6246.46 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 104.5 نقطة، أو 0.51%، إلى 20497.663 نقطة.

وقد أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أكثر من المتوقع في يونيو/حزيران، فيما انخفض معدل البطالة على غير المتوقع إلى 4.1%، مما يشي باحتفاظ سوق العمل بحالة الاستقرار.

وينطوي ذلك أيضا على مؤشرات تسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بتأجيل استئناف خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر/أيلول.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة عن كثب اليوم الخميس إن الوظائف غير الزراعية ارتفعت 147 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة 144 ألف وظيفة في مايو/أيار.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يضيف الاقتصاد الأمريكي 110 ألاف وظيفة بعد زيادة 139 ألف وظيفة في مايو/أيار. وتراوحت التقديرات بين زيادة 50 ألفا و160 ألفا.

وانخفض معدل البطالة من 4.2% في مايو/أيار. وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعه إلى 4.3%.

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